Belvedere Marittimo, dal 1° ottobre il porta a porta arriva in tutte le contrade

Dal 1° ottobre il servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto sarà esteso a tutte le contrade di Belvedere Marittimo.

È la principale novità emersa nel corso della conferenza stampa promossa dall’Amministrazione Comunale e da Ecoross per fare il punto sul nuovo Servizio di Igiene Urbana e presentare gli interventi previsti sul territorio.

L’annuncio è stato affidato al vicesindaco Francesca Impieri, che ha illustrato il nuovo step del percorso condiviso con Ecoross, spiegando che già da oggi, venerdì 10 luglio, si darà il via alla consegna dei kit per la raccolta differenziata da parte degli informatori ambientali nelle contrade.

Un’attività di informazione e affiancamento che accompagnerà i cittadini verso l’eliminazione dei cassonetti stradali e l’avvio del sistema porta a porta.

Aprendo l’incontro è stato ripercorso il lavoro svolto dall’insediamento di Ecoross: il riassetto organizzativo del servizio, la positiva gestione della stagione estiva dello scorso anno, che ha consentito di raccogliere dati preziosi per affrontare con una programmazione ancora più efficace l’estate 2026, l’installazione degli Ecobox negli uffici comunali, la tappa di Ecoross Educational nelle scuole primarie e la gestione dei vari servizi di raccolta sul territorio comunale.

Un percorso caratterizzato dalla costante sinergia tra Amministrazione Comunale ed Ecoross, azienda che opera da anni sul Tirreno cosentino.

Sono state inoltre presentate le nuove attrezzature e il nuovo parco mezzi, composto da veicoli di ultima generazione progettati per garantire maggiore efficienza operativa, rapidità negli interventi e una presenza ancora più capillare sul territorio.

Investimenti che testimoniano la volontà di Ecoross di accompagnare la crescita del servizio con soluzioni moderne e adeguate alle esigenze della comunità.

«In questo primo anno di attività ha dichiarato il sindaco Vincenzo Cascini abbiamo costruito con Ecoross un rapporto solido, fondato sul dialogo, sul confronto costante e sulla condivisione degli obiettivi.

I risultati raggiunti dimostrano che quando istituzioni e gestore lavorano in sinergia è possibile migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Ma non vogliamo fermarci qui: continueremo a investire e a programmare nuovi interventi per rendere Belvedere Marittimo sempre più curata, efficiente e accogliente. Il nostro obiettivo è questo: avere una Belvedere brillante, una città bella da vivere ogni giorno e capace di offrire un’immagine positiva a residenti e visitatori».

Il vicesindaco Impieri ha evidenziato come l’estensione del porta a porta rappresenti una scelta orientata a garantire servizi sempre più efficienti e omogenei su tutto il territorio comunale: «Con questo nuovo step vogliamo garantire gli stessi standard di qualità in tutto il territorio cittadino, senza differenze tra centro e contrade.

È un intervento che guarda all’equità dei servizi, ma anche alla crescita della cultura ambientale della nostra comunità.

Per questo abbiamo scelto di accompagnare i cittadini con un’attività di informazione capillare, convinti che la collaborazione di tutti sia la chiave per raggiungere risultati sempre più importanti».

Il Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross, Simone Turco, ha quindi illustrato gli aspetti tecnici della nuova organizzazione, soffermandosi sugli investimenti effettuati dall’azienda e sulle ulteriori misure previste.

Tra queste, il potenziamento del servizio di spazzamento, sia manuale sia meccanizzato, il ritiro gratuito a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E. e degli indumenti usati e, per le sole attività di ristorazione, il servizio dedicato alla raccolta degli oli vegetali esausti.

«I risultati raggiunti – ha dichiarato Turco – sono frutto di un lavoro di squadra che vede impegnati quotidianamente Amministrazione Comunale, azienda e cittadini. Oggi Belvedere Marittimo registra un trend in crescita nella raccolta differenziata, che si attesta intorno al 62%.

È un risultato che premia il senso civico della comunità e la collaborazione di cittadini sempre più attenti e virtuosi. Continueremo a investire per migliorare ulteriormente le performance e offrire risposte sempre più efficaci alle esigenze del territorio, con l’obiettivo di raggiungere traguardi più ambiziosi».

Il nuovo Servizio di Igiene Urbana si conferma un progetto organico di crescita e innovazione, frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale ed Ecoross.

Nuovi mezzi, nuove attrezzature, servizi potenziati e una gestione sempre più efficiente rappresentano gli strumenti attraverso cui migliorare il decoro urbano, incrementare ulteriormente la raccolta differenziata e contribuire a rendere Belvedere Marittimo un modello di riferimento nella qualità dei servizi ambientali.