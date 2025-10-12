Belvedere Marittimo diviene “Città del Santissimo Crocifisso”
Il conferimento di un titolo che entrerà nel cuore della storia belvederese, già segnata da una profonda devozione per la pietà religiosa
Belvedere Marittimo, 12 ottobre 2025 – Nella giornata di domani, lunedì 13 ottobre, la città di Belvedere Marittimo si prepara a ricevere il titolo di “Città del Santissimo Crocifisso”.
La cerimonia, che coincide con il Raduno dell’Associazione Nazionale del Santissimo Crocifisso, avrà luogo alle ore 11:00 presso la chiesa di Santa Maria del Pianto (meglio conosciuta come chiesa del crocifisso), nel cuore del centro storico cittadino.
Ad ufficiale e presenziare la celebrazione eucaristica, mons. Stefano Rega, Vescovo della Diocesi San Marco Argentano – Scale alla presenza delle autorità civili e religiosi.
Presenti anche saranno il presidente e alcuni ambasciatori dell’Associazione, oltre che i sindaci dei comuni di Bisignano, Laino Borgo, Altomonte, San Sosti, San Nicola da Crissa, Polia, Monterosso Calabro, Sa Giorgio Jonico, già elette con la nomina di Città del Crocifisso.
Un momento di grande rilevanza per la comunità di Belvedere Marittimo, la cui cultura si compone di una forte componente religiosa fondata sulla pietà popolare.
Le documentazioni in merito alla storia locale infatti parlano di una congregazione nata ancor prima dell’edificazione della chiesa, ovvero la Congregazione di Santa Maria del Pianto, nome con cui gli stessi confratelli, intitolarono la chiesa, oggi conosciuta come “del Santissimo Crocifisso’.