Belvedere Marittimo, fiaccolata e confronto pubblico: l’appello del Vescovo e dei parroci contro violenza, illegalità e indifferenza

Di Nicoletta Toselli

BELVEDERE MARITTIMO – Un richiamo alla responsabilità collettiva, alla vigilanza e alla necessità di reagire all’indifferenza. Il Vescovo e i parroci dell’Unità Pastorale di Belvedere Marittimo intervengono con un messaggio rivolto alla comunità, partendo dalle parole del Salmo 129, il De profundis: «L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora».

Il documento prende le mosse dalle «notti» che il territorio sta attraversando e richiama esplicitamente le vite spezzate, la diffusione di ingenti quantitativi di droga e una situazione nella quale violenza, illegalità, indifferenza e “cultura dello sballo” rischiano di oscurare «la dignità e il futuro delle nostre comunità».

Da qui l’invito a una vera e propria «mobilitazione delle coscienze», accompagnato da due iniziative pubbliche in programma il 19 e il 26 agosto.

Di seguito il messaggio integrale.

Messaggio dei Parroci dell’Unità Pastorale di Belvedere Marittimo

«L’anima mia attende il Signore

più che le sentinelle l’aurora.

Israele attenda il Signore,

perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di lui la redenzione» (Sal 129,6-7).

Il Salmo 129, meglio conosciuto come De profundis, fa parte della serie dei Salmi delle Ascensioni. Salendo verso il monte di Dio, ogni gradino conduce più vicino alla vetta; eppure, giunti all’undicesimo passo, ci ritroviamo nelle profondità. Il Salmo richiama infatti l’immagine dell’abisso nel quale l’uomo è caduto, ma, proprio a partire da questa profondità, indica la strada per avvicinarsi a Dio. Quanto più l’uomo prende coscienza del proprio peccato e del male, tanto più avverte il bisogno di rivolgersi al Signore. La consapevolezza del peccato porta con sé il desiderio e la necessità del perdono; e il pentimento, sostenuto dalla certezza della fede, apre il cuore alla misericordia.

L’atteggiamento da riscoprire, allora, è quello della sentinella che veglia nella notte e scruta l’orizzonte in attesa dell’aurora, non quello di chi rimane assopito e indifferente. Sono proprio queste parole della Scrittura che noi parroci dell’Unità Pastorale, unitamente al nostro Vescovo, abbiamo sentito particolarmente vicine e nelle quali abbiamo trovato conforto e luce, nella consapevolezza delle notti che il nostro territorio sta attraversando.

Per noi è notte quando, per futili motivi, una vita viene improvvisamente spezzata. È notte quando gli inquirenti scoprono ingenti quantitativi di droga destinati al nostro territorio. È notte ogni volta che la violenza, l’illegalità, l’indifferenza e la cultura dello sballo oscurano la dignità e il futuro delle nostre comunità.

Questi fatti non possono lasciarci indifferenti e ci spingono a chiamare tutti a una mobilitazione delle coscienze. Come sentinelle, insieme al nostro popolo, vogliamo rimanere vigilanti nella notte, nell’attesa che sorga l’aurora di una luce nuova, quella luce che, per noi cristiani, ha un nome: Cristo.

Non possiamo, nel frattempo, fare finta di nulla. Non possiamo continuare a ballare e a suonare come se nulla di grave fosse accaduto. Come fratelli e pastori di questo territorio, sentiamo anzitutto il bisogno di chiedere perdono a Dio per quanto è accaduto, riconoscendo che nessuno può sentirsi completamente estraneo a ciò che avviene nella comunità in cui vive.

Nello stesso tempo, desideriamo invitare tutti a rimanere vigilanti e ad attendere l’aurora non passivamente, ma con una presenza responsabile, concreta e operosa. Per questo proponiamo due iniziative distinte, ma profondamente collegate tra loro.

La prima: il giorno 19 agosto alle ore 21:00 una fiaccolata silenziosa partirà dal piazzale della discoteca Il Castello e raggiungerà la chiesa di San Mario Martire in Sangineto Lido, dove celebreremo una veglia di preghiera per le vittime, per i suoi familiari, per la nostra comunità e per chiedere al Signore perdono e misericordia.

La seconda: il 26 agosto alle ore 21.00, presso il piazzale del Convento di Belvedere, vivremo un momento pubblico di ascolto e confronto con il dott. Antonio Sapio, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante. Insieme ai parroci saranno invitati anche i sindaci del territorio, affinché istituzioni, comunità civile e comunità ecclesiale possano interrogarsi insieme su quanto sta accadendo e, soprattutto, su ciò che ciascuno può concretamente fare.

Vogliamo essere sentinelle nella notte. Non sentinelle che si limitano a denunciare il buio, ma uomini e donne capaci di vegliare, di richiamare alla responsabilità, di custodire la vita e di preparare l’aurora.

Per questo vogliamo suonare il corno della sveglia, perché nessuno rimanga addormentato nell’indifferenza e perché ciascuno, secondo la propria responsabilità, contribuisca a far sorgere un giorno nuovo per il nostro territorio.

IL VESCOVO E I PARROCI DELL’UNITÀ PASTORALE DI BELVEDERE MARITTIMO