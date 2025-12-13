Belvedere Marittimo, grande partecipazione al convegno su intelligenza artificiale e medicina

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, presso la Sala Convegni dell’Hotel Belvedere di Belvedere Marittimo, il convegno scientifico e culturale “Dalla diagnosi alla terapia nell’era dell’intelligenza artificiale tra scienza e coscienza”, promosso dall’Associazione di Volontariato Fratello Cuore Onlus.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, operatori sanitari e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, confermando l’attualità e la centralità del tema affrontato: l’impatto dell’intelligenza artificiale in ambito medico, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, senza mai perdere di vista l’etica e la dimensione umana della cura.

A presiedere i lavori il dott. Francescantonio Rosselli, presidente di Fratello Cuore Onlus, affiancato dall’avv. Diego d’Amico responsabile affari generali Unical. Il confronto è stato coordinato dai chairperson dott. Giuseppe Filippelli, dott. Antonio Lopez e mons. Saverio Vergara.

Momento centrale del convegno la Lectio Magistralis del prof. Nicola Leone, ordinario di Informatica ed ex rettore dell’Università della Calabria, che ha illustrato potenzialità e criticità dell’intelligenza artificiale, ricevendo il premio alla carriera. Di grande interesse anche l’intervento del prof. Daniele Torella, ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università “Magna Graecia”, che ha approfondito il tema “Cuore 4.0 – Dal gene al ventricolo”, evidenziando le nuove frontiere della medicina cardiovascolare.

Le riflessioni si sono poi spostate sul piano etico e antropologico con il contributo del prof. Ignazio Iacone, docente di Bioetica presso l’Università LUM di Bari, e con l’intervento di S.E. mons. Francesco Savino, vescovo delle diocesi di Cassano all’Ionio, che ha posto l’attenzione sulla persona malata nel rapporto tra fede, tecnologia e intelligenza artificiale.

Non sono mancati i saluti istituzionali del sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini, dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici di Cosenza, della Direzione Sanitaria Spoke Paola-Cetraro, e dell’AMCI di San Marco Argentano.

Particolarmente toccanti le letture e i momenti di riflessione teatrale tratti da opere di Primo Levi e dal racconto dedicato a San Giuseppe Moscati, accompagnati dalle esecuzioni musicali del maestro violinista crotonese Gianfrancesco Federico, che hanno contribuito a rendere l’incontro un’esperienza culturale oltre che scientifica.

Nel corso della serata è stato inoltre commemorato il vicepresidente di Fratello Cuore Onlus Vincenzo Riente, con la consegna di una targa alla famiglia, in un momento di profonda partecipazione emotiva.

Il convegno si è concluso con l’impegno, condiviso dai relatori e dall’associazione promotrice, a continuare il dialogo tra innovazione tecnologica, scienza e coscienza, nella convinzione che il futuro della sanità debba rimanere saldamente ancorato alla centralità della persona