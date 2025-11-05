Belvedere Marittimo: i libri del Riviera Book Fest donati ai detenuti della Casa Circondariale di Paola

Una promessa mantenuta quella che è stata fatta durante il Riviera Book Fest, la fiera del libro tenutasi a Belvedere Marittimo, nel cosentino, dal 1 al 3 agosto.

La promessa di donare libri all’Istituto Penitenziario di Paola si è concretizzata quando il presidente dell’Associazione Controvento, avv. Pietro Marino ha fatto visita alla Casa Circondariale insieme all’Assessore alla Cultura, Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Belvedere Marittimo, dott.ssa Raffaela Sansoni, per consegnare i libri del Riviera Book Fest destinati ai detenuti del Penitenziario.

Un’iniziativa di estrema importanza per il dialogo tra l’ambiente penitenziario e il mondo della cultura, pronta sempre più a rivelarsi quale ponte che unisce persone e comunità, spesso varcando anche la soglia di quelle porte che chiudono alle spalle ambienti incui il contatto è spesso limitato.

“Convinti che la cultura sia un potente strumento di inclusione sociale, continuiamo a promuovere iniziative che mettano al centro il valore educativo e umano della lettura quale strumento capace di aprire spazi di riflessione, crescita e speranza, nel pieno spirito del Riviera Book Fest. Anche in un contesto come quello carcerario, il libro può diventare un compagno, un’occasione di riscatto e di formazione personale.” – ha dichiarato la dott.ssa Sansoni.

UN particolare ringraziamento è stato espresso nei confronti della direttrice della Casa Circondariale, dott.ssa Emilia Boccogna e alle dott.sse Anna gentile e Pierfrancesca Metallo per la loro accoglienze e disponibilità al dialogo tra la cultura e l’amibente penitenziario.