Belvedere Marittimo: inaugurata ieri sera la “4 Settimana Concertistica dello Studente” a cura degli allievi dell’Accademia dell’Ancia.

BELVEDERE MARITTIMO :: 21/06/2025 :: Nella serata di ieri, venerdì 20 giugno, ha avuto inizio la “4 Settimana Concertistica dello Studente”, l’evento patrocinato dall’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo a cura degli allievi dell’Accademia dell’Ancia, diretta e fondata dal maestro Carmine Sangineto.

In una suggestiva Capotirone, ad inaugurare la stagione il concerto della sezione “Fiati” dell’Accademia durante il quale il talento di giovani e giovanissimi studenti ha riscosso un indiscusso successo.

Protagonisti gli strumenti a mantice e a fiato con un nutrito e variegato repertorio che spaziava dal genio del Tango di Astor Piazzola alla musica folkloristica, dalla “world music” a quella contemporanea.

Ad esibirsi questa sera alle ore 20:30 presso l’anfiteatro comunale sarà invece l’ “Orchestra Giovanile del Tirreno”, diretta dal maestro Mattia Salemme con la partecipazione dei “Teens Dreams”, vincitori della categoria “Ensemble” della seconda edizione del Premio Internazionale “San Valentino”, datata Aprile 2025.

Nella giornata odierna ricorre la Festa della Musica, istituita in varie paesi del mondo nel 1982 in concomitanza con il Solstizio d’Estate. Celebrata in ben 802 città del territorio nazionale, l’edizione 2025 della festa è dedicata ai “mestieri della musica”.

L’Accademia dell’Ancia è iscritta sulla piattaforma nazionale della Festa del Musica.