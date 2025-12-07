Belvedere Marittimo si prepara ad accogliere le festività natalizie con un folto programma per grandi e piccoli

Belvedere Marittimo (CS), 7 dicembre 2025 – La comunità di Belvedere Marittimo si prepara alle festività natalizie con un nutrito elenco di iniziative che vedrà coinvolti tutti, piccoli e grandi.

Ad inaugurare la sessione di eventi in occasione del Natale, il Trofeo Ciclocross “CIttà di Belvedere Marittimo” che avrà luogo lunedì 8 dicembre dalle ore 9:30, in località Piana La Donna.

Seguiranno show riservati ai più piccoli con i Cotton Candy Animation presso il Museo del Mare, il Babbo Natale in moto a cura de “I Fratelli della Strada”, la festa di fine anno in occasione dei 33 anni dell’Aias, la raccolta benefica curata dall’Associazione “Plastic Free”, la presentazione del libro “Una storia comune” di Riccardo Ugolino, l’esibizioni in concerto degli studenti dell’Accademia dell’Ancia e della Banda Musicale “Città di Belvedere Marittimo” e la recita natalizia dei bambini e dei ragazzi della Parrocchia Madonna del Carmine di contrada Laise.

Attesa anche per il tradizionale Presepe Vivente previsto per lunedì 29 dicembre dalle ore 18:00 nel centro storico cittadino.

Le luminarie installate sul lungomare e in Piazza Amellino saranno ufficialmente accese sabato 13 dicembre.