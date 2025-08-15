Belvedere Marittimo si prepara alla terza edizione di “Oltre la bellezza” – “Miss Belvedere”

BELVEDERE MARITTIMO (CS) :: 15/08/2025 :: Fervono i preparativi per l’evento tutto belvederese che quest’anno volge alla sua terza edizione.

Mercoledì 20 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza Palmento, nel cuore del centro storico cittadino, avrà luogo “Oltre la bellezza-Miss Belvedere”, durante il quale 10 ragazze di età compresa dai 16 ai 23 anni sfileranno in abiti casual e da sposa. Protagonisti della passerella gli abiti della boutique locale “Fantasia” e l’atelier “Anyway” di Grisolia Scalo (Cs).

Un evento che nasce dal fruttuoso lavoro di promozione sul territorio dell’Associazione “Impegno Comune Calabria”, promotore e organizzatore della manifestazione che prevederà una prestigiosa giuria pronta ad eleggere per il terzo anno consecutivo Miss Belvedere 2025.

“Oltre la bellezza” non si limita alla mera moda ma rappresenta un insieme di elementi artistico culturali che, intrecciati tra loro, daranno inestimabile valore all’evento in programma. A calcare il palco in veste di conduttrice e direttrice artistica, la talentuosa e poliedrica Francesca Scrivano, nota imitatrice e presentatrice televisiva e radiofonica, attualmente alla conduzione di “Area di Sosta” su Rai Isoradio. Ad impreziosire la scaletta gli interventi di ospiti dal calibro di Mariella Nava (conclamata cantautrice di fama internazionale), Foxy John (storica voce fuori campo di “Ballando con le stelle”), Gabriele Marconi (celebre comico e imitatore), Francesco Repice (giornalista e paroliere conosciuto per la radiocronaca delle partite di calcio della nazionale dal 2000), Francesco Scimemi (prestigiatore e comico), Gerardo Sacco (celebre orafo calabrese) e molti altri.

“Oltre la bellezza” è un evento di elevata portata e a testimoniarlo è il clamoroso successo riscosso nelle scorse edizioni, durante le quali si è registrata una presenza da record. Molti hanno affollato le piazze del paese per assistere ad una manifestazione dai tratti indistinguibili in cui non è solo la moda a fare da padrona, ma si fa coprotagonista assieme a musica, cinema, arte e sano intrattenimento.