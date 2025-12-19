Belvedere Marittimo, torna il tuffo di Capodanno: appuntamento il 1°gennaio 2026

Belvedere Marittimo si prepara ad accogliere la 4ª edizione del Tuffo di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio 2026 nella suggestiva cornice della Baia di Capo Tirone.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento fisso per residenti e visitatori, aprirà il nuovo anno all’insegna dell’energia e della condivisione. Il raduno è fissato per le ore 10:00, mentre il tuffo collettivo in mare avrà luogo alle ore 11:00.

A fare da filo conduttore all’evento lo spirito racchiuso nel messaggio: “Provaci! Il freddo è temporaneo, ma il ricordo è per sempre”, un invito a vivere un’esperienza simbolica che unisce coraggio, convivialità e amore per il territorio.

Il ritrovo è previsto presso la Baia Capo Tirone, a Belvedere Marittimo. L’evento è promosso da Giochi Cocorito.