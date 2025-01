Belvedere Marittimo: un ringraziamento speciale alla Polizia Locale

I giorni scorsi sono stati caratterizzati da eventi metereologici straordinari: il nostro territorio è stato

investito da un forte vento, che ha scatenato la sua furia soprattutto sugli alberi di alto fusto. L’allerta meteo

aveva già messo in preallarme il Comando di Polizia Locale della cittadina tirrenica che è prontamente

intervenuto sul territorio per gestirne i danni e le conseguenze.

Il Sindaco Vincenzo Cascini ha ringraziato il Comando dei Carabinieri di Belvedere Marittimo guidato dal

Luogotenente Diana, tutti gli operatori del Corpo di Polizia Locale coordinati dal Comandante Fabio Ragone

e dal Vicecomandante Simone Biancamano, che, in sinergia e in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco

e le altre forze dell’ordine, hanno gestito ottimamente le criticità, permettendo al nostro paese di non

rimanere prigioniero delle pesanti conseguenze del maltempo. Non si è trattato, infatti, di gestire solo gli

aspetti logistici dell’emergenza e fondamentali sono stati la disponibilità e l’impegno profusi per contribuire

a risolvere celermente gli aspetti più critici generati dal maltempo, facendosi carico anche di compiti e

azioni non proprie.

Cascini ha voluto rendere merito anche a tutti i componenti dell’Ufficio Tecnico dell’ente e alle ditte

intervenute anche a tarda notte per sgomberare dalle strade il grosso delle piante abbattute e dei rami

caduti.

“Le emergenze – ha affermato il Sindaco – sono un fatto straordinario: saperle gestire con professionalità è

cosa non scontata, che merita il plauso ed il ringraziamento del nostro paese. Eventi come questi ci

consentono di verificare come gli investimenti effettuati su uomini e mezzi della Polizia Locale abbiano il

loro valore nell’ efficace risposta che si ottiene di fronte alle emergenze: continuiamo con sempre più

convinzione su questa strada”.

Nell’occasione, inoltre, il primo cittadino si è congratulato con il neo Vicecomandante Biancamano per aver

ricevuto la ‘Medaglia di Bronzo’ dal Segretario Generale del S.U.L.P.L. durante il 28° Convegno Nazionale di

Polizia Locale, tenutosi a Riccione lo scorso 11 gennaio, come riconoscimento per il servizio svolto a favore

della comunità nel corso della sua carriera professionale.

“Tale riconoscimento – ha commentato Cascini – ha dato lustro alla Polizia Locale e al nostro Comune anche

a livello nazionale. Sono soddisfatto ed onorato – ha concluso – che la rimodulazione del Corpo e

l’assunzione di nuove unità cominci a produrre i suoi effetti. Si sta lavorando per garantire più presenza sul

territorio e per fornire un miglior servizio alla comunità in termini di viabilità, ordine e sicurezza”.