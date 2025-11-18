Belvedere Marittimo: vandalizzato il parcogiochi inclusivo. Ferma condanna dall’Amministrazione Comunale

Belvedere Marittimo (CS), 18 novembre 2025 – Nei giorni scorsi, il parco giochi inclusivo sito sul lungomare di Belvedere Marittimo è stato oggetto di atti vandalici.

Un gesto duramente condannato dall’Amministrazione Comunale che oltre ad esporre denuncia presso la Stazione dei Carabinieri locale, ha anche messo in atto tutti gli strumenti necessari per l’individuazione dei responsabili.

Un danno ad un’opera pubblica, realizzata con il solo scopo di rendere il divertimento inclusivo con attrezzature consone alle attività ludiche dei bambini e dei ragazzi con bisogni speciali.

In un post pubblicato sui canali ufficiali social del Comune di Belvedere Marittimo, l’Amministrazione ha espresso rabbia e rammarico, chiedendo la collaborazione di tutta la cittadinanza nel fornire informazioni utili in merito all’accaduto. Un modo civile in difesa del bene pubblico e del futuro della città stessa.

In risposta all’atto vandalico, una ferma condanna arriva anche dai gruppi di Opposizione e Minoranza, rispettivamente Impegno Comune e Futura Belvedere, i quali confidano nel lavoro delle forze dell’ordine circa l’individuazione dei responsabili e l’attribuzione a questi ultimi delle conseguenze previste dalla legge.