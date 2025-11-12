Belvedere Marittimo: viaggio gratuito a Reggio Calabria per gli over 65

Belvedere Marittimo (Cs), 12 novembre 2025 – Il comune di Belvedere Marittimo ha promosso un viaggio socioculturale gratuito per gli over 65 che avrà come meta Reggio Calabria.

Un itinerario in cui protagonisti non saranno solo l’arte, la storia e la cultura tipici della città di destinazione, ma anche lo stare insieme. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, infatti, mira a favorire la socializzazione e il benessere e prevedere una visita guidata mista al piacere dello star in compagnia.

Il viaggio, previsto per la primavera 2026, si terrà in un solo giorno; i partecipanti visiteranno il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, custodi dei Bronzi di Riace, per poi spostarsi verso il Lungomare “Falcomatá”, percorrendo così quello che Gabriele D’Annunzio decantava quale “chilometro più bello d’Italia”.

Il gruppo sarà accompagnato da un accompagnatore dedicato e da una guida turistica professionista.

L’itinerario socioculturale è destinato agli over 65; per le adesioni basta compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Belvedere Marittimo www.comune.belvedere-marittimo.cs.it, o disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 24 novembre e inoltrate via email all’indirizzo viaggiosocioculturale@gmail.com, o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0985887433 o 0985887411