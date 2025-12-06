Benedetta De Vita nominata coordinatore nazionale degli RTD del Polo Digitale PA

Il Polo Digitale PA annuncia con grande soddisfazione la nomina di Benedetta De Vita, già Responsabile della Transizione Digitale (RTD) del Comune di Catanzaro, come Coordinatore Nazionale degli RTD del Polo Digitale PA, con delega alla Transizione Digitale.

Si tratta di un incarico strategico che rafforza ulteriormente la struttura nazionale del Polo, già guidata dal Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro, con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale, il quale continuerà a garantire coerenza ed efficacia delle attività operative su scala nazionale.

Grazie alla sua esperienza come RTD di un capoluogo di regione, Benedetta De Vita avrà il compito di:

coordinare la rete nazionale degli RTD degli enti aderenti;

supportare i Comuni nell’attuazione del Piano Triennale ICT;

promuovere cultura digitale e crescita delle competenze all’interno delle amministrazioni;

mettere in rete buone pratiche, esperienze e strumenti operativi;

collaborare con il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, per garantire coerenza e unità nelle azioni a livello nazionale.

Con grande entusiasmo, il Presidente del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA, Emilio De Rango, ha dichiarato:

“Quella mia visione dell’ecosistema digitale, un modello che nasce dagli enti e si rivolge agli enti, si rafforza oggi con l’ingresso di una figura nazionale dedicata esclusivamente agli RTD: Benedetta De Vita, RTD del Comune di Catanzaro, che porta nel Polo competenze, esperienza operativa e una spiccata capacità di coordinamento.

La sua presenza, insieme al ruolo centrale svolto dal Coordinatore Nazionale del Polo, Francesco Cannataro, con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale, rende la nostra struttura ancora più solida, completa e pronta a rispondere in modo concreto alle esigenze degli enti.

Dalla Calabria parte un modello di ecosistema digitale che, nella mia visione, potrà guidare la trasformazione digitale dell’intero Paese, dimostrando come un approccio concreto, radicato sul territorio e condiviso tra enti, possa generare innovazione reale e sostenibile.”

“Questa nomina conferma la crescita del Polo, guidata da scelte precise e da una visione chiara: costruire un ecosistema digitale concreto, umano, sostenibile e profondamente radicato nel territorio, capace di nascere dal territorio stesso e di valorizzarlo.”

La nomina di Benedetta De Vita rafforza la capacità del Polo Digitale PA di:

supportare in maniera concreta gli enti associati;

diffondere modelli condivisi e buone pratiche operative;

consolidare una comunità nazionale di RTD e professionisti ICT sempre più competente e coesa;

garantire continuità, efficacia e visione strategica nelle attività di innovazione digitale.

Grazie a questa nomina, il Polo Digitale PA conferma il proprio impegno a costruire una Pubblica Amministrazione più digitale, efficiente e collaborativa, mettendo al centro persone, competenze e strumenti concreti, e rafforzando una rete nazionale che cresce giorno dopo giorno.

Il Presidente Emilio De Rango, il Direttivo e tutti gli associati del Polo rivolgono a Benedetta De Vita i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che la sua professionalità, la sua visione e il suo impegno contribuiranno a rendere sempre più forte e autorevole l’intera comunità del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA.