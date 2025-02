Beneficenza, Lartotecnica dona ausili sanitari in Calabria a Missione Belem

Un’iniziativa di solidarietà ha attraversato il territorio nazionale raggiungendo la Calabria, e nello specifico una sede dell’associazione di promozione sociale Missione Belem.

La realtà, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, porta aiuto morale e materiale a tutti colori che si trovano ai margini della società dal 2006, anno di fondazione.

A rispondere alla necessità urgente di materiale sanitario antidecubito è stata l’azienda veronese Lartotecnica, con sede a San Martino Buon Albergo, e protagonista negli ultimi anni di numerose iniziative benefiche, come doni di carrozzine high-tech e ancora invii umanitari destinati ai bambini in Venezuela e alla comunità ucraina colpita dalla guerra.

“La settimana scorsa siamo stati contattati da un’infermiera di Verona che svolge attività di volontariato presso Missione Belem” racconta Matteo De Fusto, Amministratore Delegato di Lartotecnica. “Ci ha segnalato la necessità urgente di materiale antidecubito per una persona accolta in una delle loro strutture in Calabria, affetta da gravi piaghe da decubito al quarto stadio.

Abbiamo deciso di rispondere subito alla richiesta, donando il materiale necessario per migliorare le sue condizioni di vita e offrire un aiuto concreto.”

Con un team di circa 55 dipendenti e collaboratori, Lartotecnica si distingue per il suo impegno etico e sociale.

L’azienda, attiva da quindici anni nel settore degli ausili sanitari, ha sei sedi operative tra Veneto ed Emilia-Romagna e ha aperto una nuova sede a L’Aquila proprio lo scorso mese.

“Oltre alla sua missione aziendale, Lartotecnica è fortemente coinvolta in iniziative benefiche, supportando progetti umanitari e promuovendo l’accessibilità per le persone con disabilità.

Crediamo che il nostro ruolo vada oltre la semplice fornitura di ausili sanitari” conclude De Fusto. “Essere al fianco di chi ha bisogno, sia in Italia che all’estero, fa parte della nostra visione aziendale. Ogni donazione è un piccolo passo verso un impatto positivo e concreto sulla vita delle persone.”

Lartotecnica continuerà a investire in progetti di solidarietà, rafforzando il proprio impegno nel migliorare la qualità della vita di chi si trova in situazioni di fragilità e necessità.