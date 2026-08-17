Beni confiscati alla criminalità organizzata, al via a Cinquefrondi l’avviso pubblico per la concessione a enti e associazioni

L’Amministrazione Comunale informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di enti e associazioni cui assegnare in concessione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c), del Codice Antimafia, beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare allo svolgimento di attività e servizi con finalità sociali.

Un’occasione concreta per il territorio, che punta a restituire alla collettività beni sottratti alla criminalità organizzata, trasformandoli in luoghi capaci di generare valore sociale, inclusione, solidarietà e nuove opportunità per il territorio, rafforzando al tempo stesso la cultura della legalità e la capacità del territorio di costruire risposte concrete ai bisogni sociali.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 14 settembre 2026.

Chi può partecipare

Fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, possono partecipare all’Avviso gli enti e le associazioni individuati dall’art. 48, comma 3, del Codice Antimafia.

La platea dei soggetti interessati comprende, in particolare:

organizzazioni di volontariato;

associazioni di promozione sociale;

enti filantropici;

cooperative sociali;

reti associative;

società di mutuo soccorso;

associazioni;

fondazioni;

altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

I soggetti ammessi possono partecipare in forma singola oppure in qualità di capofila di raggruppamenti temporanei, ai quali possono aderire anche altri enti non profit.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla procedura, i soggetti proponenti dovranno presentare la documentazione entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2026.

La documentazione dovrà essere indirizzata a:

Comune di Cinquefrondi

Corso Garibaldi n. 103

89021 Cinquefrondi (RC)

e dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, di formato massimo A3.

Il plico dovrà contenere:

Domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso, redatta utilizzando l’apposito Modello – Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Statuto e atto costitutivo dell’ente o dell’associazione.

Verbale di nomina del rappresentante legale e, per i consigli direttivi, documentazione relativa al rinnovo delle cariche sociali.

Informazioni e documentazione

Il bando, gli allegati e tutte le informazioni relative alla procedura sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Cinquefrondi, dove gli interessati potranno consultare la documentazione completa e verificare le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle proposte.

Gli enti e le associazioni interessati sono invitati a consultare attentamente tutta la documentazione disponibile e a predisporre per tempo le proprie proposte progettuali, nel rispetto delle condizioni previste dall’Avviso.