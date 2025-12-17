Benvenuto 2026, a San Ferdinando capodanno in piazza con le Celebrity Stars

San Ferdinando si prepara a salutare il 2026 in piazza Nunziante con una festa collettiva e lo spettacolo delle Celebrity Stars.

Uno spettacolo pop pensato per giovani e famiglie, una serata nata per divertirsi e scambiarsi gli auguri sotto casa.

Grazie alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha patrocinato l’evento e all’impegno specifico dell’assessore Stilo, i sanferdinandesi potranno vivere un momento di condivisione all’insegna della musica e del divertimento e accogliere il nuovo anno nella splendida piazza Nunziante.

Capodanno in Piazza sarà l’occasione giusta per accogliere in città tutti coloro che vorranno godere della magica atmosfera di San Ferdinando anche l’ultimo dell’anno.

Una serata in sicurezza per i ragazzi e di sollievo per i genitori che potranno celebrare il nuovo anno serenamente, evitando i patemi e i timori legati alle pericolose trasferte notturne fuori città.

“Sono felice che anche quest’anno si replichi la splendida serata che ha già riscosso notevole successo e ha dimostrato che San Ferdinando è una destinazione attrattiva e un luogo accogliente anche in inverno.

Desidero ringraziare vivamente il sindaco Falcomatà per l’attenzione che la Città Metropolitana rivolge a San Ferdinando ma anche e soprattutto all’assessore Stilo.

Senza il suo impegno, la sua determinazione e la sua capacità di coinvolgimento, il Capodanno in Piazza non ci sarebbe stato e avremmo perso l’opportunità di un momento di condivisione e di sereno svago.

Al di là dello spettacolo, occasioni come queste sono preziose per ritrovarsi tutti assieme, rinsaldare il senso di comunità e far conoscere la nostra città come luogo ideale per il soggiorno e le vacanze.

Vi aspettiamo per brindare al 2026!” ha dichiarato il sindaco Luca Gaetano.