Best Artist in Gerace porta la Calabria alla Torino Art Week

Dopo il successo della residenza artistica che ha trasformato il borgo calabrese di Gerace in un laboratorio creativo diffuso, il progetto Best Artist in Gerace approda a Torino, negli spazi di Paratissima, tra gli appuntamenti di punta della Torino Art Week, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025.

Il progetto – promosso dal Comune di Gerace e affidato a PRS Impresa Sociale nell’ambito del PNRR “Gerace Porta del Sole” – Intervento 9 “Artinborgo e Festival Il Borgo Incantato” – Lotto 2 nasce con l’obiettivo di connettere patrimonio, comunità e arte contemporanea, favorendo un dialogo tra memoria e innovazione.

Dal 24 al 30 settembre, ventiquattro artisti e artiste provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno vissuto e lavorato nel borgo, alternando momenti di ricerca, sperimentazione e confronto con la cittadinanza.

I 23 progetti realizzati non si limitano a essere opere d’arte nel senso tradizionale, ma rappresentano idee, visioni e proposte progettuali nate dall’incontro tra creatività e territorio. Alcuni di questi elaborati sono concepiti come possibili interventi reali o processi partecipativi che potranno, nel tempo, essere sviluppati e restituiti alla comunità di Gerace.

I percorsi di lavoro sono stati seguiti dai tre tutor Alessandra Carloni, Ahmad Nejad e Giuseppe Gallace, che hanno accompagnato gli artisti nel dialogo tra linguaggi contemporanei e tradizioni locali, favorendo un approccio collettivo e sperimentale alla creazione.

I progetti e gli elaborati nati a Gerace sono in queste giornate ospitati da Paratissima XXI – “KOSMOS”, la fiera d’arte contemporanea curata da PRS e dedicata ai talenti emergenti, tra gli appuntamenti di riferimento della Torino Art Week.

L’edizione 2025 si svolge dal 29 ottobre al 2 novembre al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (TO), edificio storico del XVIII secolo che per cinque giorni si trasforma in un grande laboratorio di arte contemporanea.

Con oltre 450 artisti e 20 progetti speciali, Paratissima si conferma una piattaforma indipendente e inclusiva, capace di connettere linguaggi, visioni e comunità in un unico universo creativo.

All’interno di questo contesto, la presenza di Best Artist in Gerace rappresenta un ponte simbolico tra il borgo calabrese e la scena nazionale, offrendo una vetrina internazionale e una nuova occasione di dialogo tra arte, territorio e progettualità condivisa.

“Gli artisti hanno saputo restituirci uno sguardo diverso, capace di rivelare angoli nascosti, storie e leggende che persino noi geracesi tendiamo a dimenticare. Investire sull’arte contemporanea nei luoghi della memoria significa rafforzare il legame identitario della comunità e, al tempo stesso, proiettare Gerace in uno scenario internazionale” ha dichiarato Marisa Larosa, Assessora alla Cultura del Comune di Gerace.

“L’obiettivo dei nostri workshop non era soltanto quello di realizzare delle opere, ma di creare qualcosa che potesse essere restituito al Comune come una visione condivisa e duratura” – dichiara Matteo Scavetta, project manager e direttore artistico del progetto.

“È stata un’esperienza intensa e profondamente umana: un’occasione per scoprire la comunità, dialogare con essa e immaginare insieme nuovi scenari. Vi invito a guardare questi lavori con questo spirito, provando a immaginare la presenza viva degli artisti e di tutto il team curatoriale e di produzione che, per sette giorni, ha dialogato al 100% con la città di Gerace”.

Con la partecipazione a Paratissima, Best Artist in Gerace consolida il suo ruolo di progetto ponte tra Calabria e scena artistica nazionale, confermando la vocazione del borgo come laboratorio di sperimentazione e innovazione culturale, dove l’arte contemporanea diventa strumento di relazione, rigenerazione e crescita condivisa.

“Best Artist in Gerace” è un progetto del Comune di Gerace affidato a PRS Impresa Sociale, finanziato dal Piano NextGenerationEU, Progetto PNRR M1C3 “Attrattività dei Borghi”, per il progetto “Gerace Porta del Sole” – Intervento 9 “Artinborgo e Festival Il Borgo Incantato” – Lotto 2 – Best Artist in Gerace.

www.paratissima.it

www.comune.gerace.rc.it