Biasi agli artigiani del torrone “grazie, i vostri successi esaltano il momento d’oro che la città sta vivendo”

«Sono giorni di grandi soddisfazioni per i maestri taurianovesi dell’arte pasticcera, che in momenti diversi si sono fatti apprezzare in prestigiosi contesti nazionali e internazionali, tutti accomunati dal forte consenso ricevuto, a Roma come a Bruxelles, e dalla loro volontà di legare sempre di più la qualità della produzione di torrone e panettoni artigianali alle cose belle che esprime il territorio: a loro rappresento l’apprezzamento dell’intera Amministrazione Comunale, nonché il ringraziamento sentito da parte dell’intera città, per aver assimilato nuovamente il buon nome di Taurianova alle bontà prodotte dalle loro sapienti mani».

È quanto dichiara il sindaco Roy Biasi, commentando l’esito delle prestigiose e variegate partecipazioni che hanno impegnato in questo periodo che precede il Natale un lungo elenco di artigiani taurianovesi, diventati negli anni ambasciatori del gusto e di una tradizione che crea un grosso indotto economico in città.

Si va da Siclari Bar, che per il terzo anno ha reso protagoniste le sue prelibatezze nella degustazione di eccellenze italiane organizzata a Montecitorio dal ministero dell’Agricoltura, alle pasticcerie Scionti e Taverna Le Chicche (aderenti all’associazione Compait) che hanno partecipato alla vetrina di prodotti calabresi organizzata dall’on. Giusy Princi al Parlamento Europeo, passando per i Bar Golden e Taverna di Tripodi che sono stati apprezzati nello stand che la Regione Calabria ha allestito per la kermesse milanese “Artigiano in Fiera”.

«I successi non arrivano mai per caso prosegue il sindaco Biasi e quando arrivano in concomitanza, e per più operatori come in questa occasione, significa non solo che il talento locale è ormai collaudato ma anche che esso è radicato in un territorio che sa fare da habitat naturale, che sa spingere ad esigere la qualità nella scelta degli ingredienti e quella sinergia istituzionale che occorre per farla apprezzare.

Questi risultati, al pari di quello raggiunto proprio in questi giorni dall’imprenditore del settore agricolo Leandro Caccamo, con la sua Pianagri premiata alla Camera dei Deputati fra le 100 migliori eccellenze italiane, ci fanno essere orgogliosi nel ribadire il senso del momento magico che Taurianova sta vivendo principalmente grazie alla bravura di questi operatori, nell’ambito di quel sagace investimento che abbiamo fatto nel marketing territoriale e nella cultura.

Grazie a loro si crea un ritorno di immagine di cui tutta la città deve approfittare, sprigionando competenze e laboriosità, sapendo cioè che mai come oggi le istituzioni locali e regionali sono vicine a chi investe».

E sulla stessa lunghezza d’onda si sono espressi Maria Fedele e Massimo Grimaldi, rispettivamente assessore alla Cultura e agli Eventi.

«Taurianova sostiene l’assessore Fedele continua a ricevere frutti buonissimi dalla semina che abbiamo fatto in questi anni, quando abbiamo detto più volte che non c’è speranza per l’economia e non c’è futuro per le giovani generazioni se non si crea un humus culturale nuovo che arresta l’assuefazione al brutto e favorisce la speranza collettiva.

I fatti ci danno ragione e, sapere dei nuovi riconoscimenti ai nostri apprezzati artigiani, ci deve adesso aiutare a far crescere sempre di più questo buon lievito».

«Vogliamo che “guai ad accontentarsi” conclude l’assessore Grimaldi divenga ora la parola d’ordine per tutta la città ed è per questo che sento di esprimere un plauso a questi operatori che rendono tipico il nostro torrone e che le nostre Politiche Turistiche, dell’Artigianato e dello Spettacolo hanno sempre tenuto al centro.

Questi giorni che coincidono con le festività natalizie sono certo che, anche grazie al cartellone di manifestazioni che abbiamo varato con le associazioni, non faranno rimpiangere le stagioni passate in cui Taurianova in estate e in inverno ha sempre registrato il pieno di pubblico venuto ad apprezzare le nostre squisitezze».

Il percorso tracciato, che mette insieme la rinomata bravura degli operatori, la dedizione orgogliosa delle associazioni e la capacità dell’Amministrazione Comunale di affiancare gli uni e le altre tutelando con azioni concrete l’immagine di Taurianova e migliorando le condizioni complessive della città.