Biblioteca comunale Vibo Valentia, 971 mila euro per l’efficientamento energetico

Il dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, guidato dall’assessore Rosario Varì, ha sottoscritto l’ultima convenzione con il Comune di Vibo Valentia, avente ad oggetto il finanziamento di 971.200,00 euro per un intervento di efficientamento e riqualificazione energetica, riuso e recupero funzionale della Biblioteca comunale, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile dell’area urbana di dimensione inferiore della Città.

L’assessore Varì ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal dipartimento regionale che ha consentito la firma dell’ultimo atto “necessario – ha affermato – per la realizzazione di Interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza energetica di edifici pubblici, anche in fase di ristrutturazione, con conseguente diminuzione del consumo annuale di energia primaria”.

“Questi interventi – ha specificato Varì – garantiscono una capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e di cambiamento climatico”.