Bilancio positivo, Opi Catanzaro e Aislec vincono la scommessa della prevenzione

Bilancio più che positivo per la giornata di prevenzione di “Prevenzione, Ascolto, Rilevazione, Controllo e Orientamento” organizzata congiuntamente da Aislec (Associazione Infermieristica per lo Studio e la Ricerca delle Lesioni Cutanee), Studio Associato Infermieristico “Casa tua la migliore cura!”, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Asp Catanzaro e Opi Catanzaro (Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Il Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme è stato teatro di un’iniziativa che ha marcato un punto importante nella promozione della salute comunitaria.

La giornata ha offerto un check-up completo e mirato, focalizzato sulla prevenzione, l’ascolto e l’orientamento sanitario.

L’obiettivo primario dell’iniziativa era ambizioso e di fondamentale importanza: sensibilizzare in profondità i cittadini sull’importanza vitale e non negoziabile degli screening. A tal fine, Aislec non si limiterà a raccogliere dati.

Il materiale ottenuto sarà impiegato per elaborare studi e strumenti essenziali che vadano ben oltre la semplice analisi statistica.

L’intento è di contribuire in maniera tangibile e concreta a ottimizzare la qualità dell’azione preventiva, puntando direttamente al benessere finale degli utenti e dell’intera popolazione. In altre parole, ogni informazione servirà a rendere la prevenzione più efficace, personalizzata e utile per la salute di tutti.

In questa direzione lo Studio Associato Infermieristico “Casa tua la migliore cura!” si sta impegnando costantemente a “portare” le tecnologie più avanzate e all’avanguardia direttamente a casa dei suoi utenti oltre che essere presente in giornate come queste dedicate alla prevenzione e agli screening.

La partecipazione è stata notevole, con circa 150 visitatori che hanno scelto di dedicare parte della loro mattinata alla cura di sé.

I dati raccolti offrono un bilancio significativo dello stato di salute della comunità:

⦁ 7 donne hanno colto l’occasione per una consulenza personalizzata con l’ostetrica, dimostrando l’esigenza di spazi dedicati al benessere femminile.

⦁ Circa 20 pazienti hanno approfondito le tematiche alimentari con la nutrizionista, con particolare interesse per un corretto stile alimentare durante il periodo estivo, segno di una crescente consapevolezza verso la dieta.

⦁ Ben 36 visitatori si sono soffermati sulla postazione dedicata alle lesioni cutanee, attratti da consigli pratici per prevenire scottature e traumi. L’acronimo PePiP è stato particolarmente apprezzato, fornendo un promemoria semplice ma efficace per la cura della pelle, anche oltre la prevenzione delle lesioni.

⦁ Le 44 misurazioni glicemiche effettuate hanno sollevato un campanello d’allarme: 13 soggetti hanno registrato una glicemia elevata, e di questi, ben 7 non erano diabetici noti. Questo dato sottolinea l’importanza cruciale dello screening per intercettare condizioni silenziose.

⦁ Sulle 70 rilevazioni di PA, FC e SPO2, in base ai fattori di rischio e alla consulenza cardiologica, sono stati individuati 38 soggetti a rischio. A questi è stato eseguito un ECG, e per un individuo è emersa la necessità di approfondimenti diagnostici, con immediata segnalazione al proprio Medico di Medicina Generale (MMG).

Il parco si è animato con diverse postazioni specializzate, trasformandosi in un vero e proprio polo della salute accessibile a tutti.

I visitatori hanno potuto scegliere tra un percorso completo o consulenze mirate: dalla rilevazione dei parametri vitali (PA, FC, SPO2) alla misurazione della glicemia, dalle consulenze cardiologiche con elettrocardiogramma (ECG) all’approfondimento sui problemi della cute con l’innovativo protocollo PePiP (Pelle Pulita, Idrata e Protetta).

Non sono mancate le preziose figure del nutrizionista e dell’ostetrica, che hanno fornito consigli essenziali su alimentazione e benessere femminile. La flessibilità dell’offerta ha permesso a ogni cittadino di intercettare le proprie necessità e curiosità.

«I numeri parlano chiaro evidenziano gli organizzatori. Giornate di prevenzione e screening come quella di Lamezia sono un investimento prezioso nel benessere della comunità. Da un semplice controllo odierno, si possono prevenire problematiche sanitarie ben più gravi e costose domani.

L’iniziativa congiunta ha ribadito il ruolo fondamentale degli infermieri non solo nella cura, ma anche nella promozione attiva della salute pubblica, creando ponti di informazione e assistenza sul territorio».