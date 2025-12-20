Bim Bum Basket Rende atteso alla prova del nove: domenica la sfida agli Svincolati Milazzo

Tredicesima giornata di andata per la Serie B Interregionale e il calendario propone un appuntamento che profuma di snodo importante per la stagione biancorossa. Domenica 21 dicembre, alle ore 18:30, il Pala Milone si accende per il match contro l’Asd Svincolati Milazzo, una delle formazioni più insidiose del girone. La squadra rendese arriva alla sfida con la consapevolezza di poter giocare alla pari con chiunque, forte di un gruppo in crescita e di un pubblico che sta tornando a riempire gli spalti.

Il confronto con Milazzo non è solo un test tecnico, ma anche un passaggio mentale fondamentale. Gli ospiti si presentano con un roster giovane, dinamico, capace di correre e colpire in transizione, sperando che il cambio in panchina, con coach Carbone, possa portare i frutti attesi.

Carbone e staff hanno lavorato in settimana su ritmo, intensità e letture offensive, consapevoli che contro una squadra come Milazzo servirà lucidità nei momenti chiave e grande attenzione difensiva.

Appuntamento a domenica. Palla a due fissata per le 18:30.

Rende vuole conferme, vuole punti pesanti. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti.

Ora tocca al campo.