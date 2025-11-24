CosenzaSport

Bim Bum Basket Rende cade a Barcellona: 80-74, finale al cardiopalma

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio58 minuti fa
59 minuto di lettura
Bim Bum Basket Rende
La Bim Bum Basket Rende esce sconfitta dal parquet siciliano con il punteggio di 80-74, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.
Una partita che ha regalato emozioni e suspense, con i biancorossi capaci di rimanere agganciati al match e di credere fino in fondo nella rimonta, senza però riuscire a ribaltare l’inerzia negli ultimi minuti.
Barcellona ha imposto ritmo e fisicità, trovando continuità in attacco e sfruttando la spinta del pubblico di casa.
Rende ha risposto con determinazione, mostrando carattere e volontà di non mollare mai, anche quando il divario sembrava allargarsi. Nel finale, la squadra calabrese ha accorciato le distanze e ha avuto l’energia per tentare il colpo, ma la precisione dei padroni di casa ha chiuso definitivamente i giochi.
Nonostante la sconfitta, la Bim Bum Basket Rende guarda avanti con fiducia. In settimana è atteso l’arrivo di un nuovo acquisto che porterà esperienza e solidità al roster, un innesto che potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare con maggiore consapevolezza le prossime sfide di campionato.
La squadra ha dimostrato di avere cuore e carattere, qualità che, unite al contributo di qualche nuovo innesto per coach Di Martino, potranno trasformarsi in risultati concreti.
La stagione è ancora lunga e Rende ha tutte le carte in regola per rialzarsi e tornare ad occupare posti migliori in classifica.
