Bim Bum Basket Rende torna in campo: domenica arriva il Basket Corato

La 14ª giornata di andata della Serie B Interregionale porta con sé un appuntamento da non perdere.

Domenica 4 gennaio, alle ore 18:00, il palazzetto di Quattromiglia si prepara ad accendersi per la sfida contro il Basket Corato, un match che promette intensità, ritmo e grande partecipazione sugli spalti.

Giocare in casa non è mai una semplice partita: è un rito collettivo, un momento in cui squadra e tifosi si stringono insieme per costruire qualcosa che va oltre il risultato.

È una storia che si scrive passo dopo passo, possesso dopo possesso, con il sostegno di chi riempie le tribune e trasforma ogni azione in un’onda di energia.

La squadra, allenata da coach Carbone, arriva all’appuntamento con la voglia di ribaltare i risultati delle ultime settimane e di regalare al pubblico una prestazione di carattere. Dall’altra parte, Corato è avversario solido e competitivo, capace di mettere in difficoltà chiunque: serviranno concentrazione, ritmo e il calore del palazzetto per fare la differenza.

“Ogni partita in casa è un capitolo della nostra storia sportiva.

Domenica scriviamolo insieme. Vi aspettiamo sugli spalti”, l’invito della società biancorossa, alla ripartenza del campionato di Serie B Interregionale dopo la pausa natalizia.

Info Biglietti

– Ingresso: 5€ a persona

– Gratis per tutti i bambini

– Disponibile l’Abbonamento Family, pensato per vivere insieme la stagione e sostenere la squadra con convenienza e continuità.