Bim Bum Basket Rende, trasferta ad alta tensione: a Ragusa una prova dal peso specifico enorme

La 15ª giornata della Serie B Interregionale mette la Bim Bum Basket Rende di fronte a una delle trasferte più impegnative dell’intero girone.

Domenica 11 gennaio, alle ore 18:00, i biancorossi saranno di scena al PalaPadua, fortino della Virtus Ragusa e uno dei campi più difficili per chiunque voglia provare a strappare punti pesanti.

Per la squadra di coach Carbone si tratta di un appuntamento che va oltre la semplice regular season.

Rende arriva in Sicilia con la consapevolezza di dover cambiare passo e ritrovare continuità, ma anche con la lucidità di sapere che il test sarà tra i più probanti dell’anno.

Ragusa, infatti, è formazione esperta, fisica, costruita per puntare al vertice e abituata a sfruttare al massimo il calore del proprio pubblico.

Per i rendesi la chiave sarà mantenere freddezza nei momenti cruciali, controllare i rimbalzi e provare a imporre il proprio ritmo, evitando che i padroni di casa possano prendere inerzia. Una missione complessa, ma non impossibile, soprattutto se la Bim Bum riuscirà a ritrovare compattezza e identità.

La Virtus può contare su individualità di categoria superiore: Brown, Petersson e Fabi stanno trascinando la squadra iblea in questa prima parte di stagione, confermando le ambizioni di un gruppo costruito per competere ai massimi livelli.

Rende, dal canto suo, proverà a mettere in difficoltà i siciliani recuperando in extremis gli influenzati Dovera e Schifeo, pedine importanti nelle rotazioni biancorosse.

La sfida del PalaPadua rappresenta dunque uno snodo significativo nel cammino salvezza della Bim Bum Basket Rende.

Servirà coraggio, determinazione e la capacità di restare dentro la partita fino alla fine, consapevoli che ogni gara pesa e che il percorso verso la permanenza non concede pause.