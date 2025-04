Bim Bum Rende Under 19 vince contro Botteghelle Reggio e vola in semifinale al campionato regionale

Ottime notizie in casa Rende. Il settore giovanile funziona, va bene e raccoglie risultati importanti.

La Bim Bum Rende Under 19 (massimo campionato giovanile regionale), ieri sera, dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto, ha vinto anche la gara casalinga contro la Botteghelle Reggio Calabria (90 a 46 il punteggio) valevole per il primo quarto dei play off. Questo successo le consente di accedere alla semifinale per assegnare il titolo che si giocherà al PalaMangione di Gioia Tauro il prossimo 29 aprile (la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Fip).

Esprime grande soddisfazione la società biancorossa. Un traguardo che rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un esempio tangibile di dedizione, impegno e passione. “I giovani atleti, guidati dall’esperienza dello staff tecnico e dal sostegno incondizionato della società, hanno dimostrato determinazione e talento, affrontando con grinta e spirito di squadra le sfide del campionato. Questa vittoria non è solo merito delle loro capacità individuali, ma anche della sinergia che caratterizza il gruppo, un vero e proprio “team” nel senso più puro del termine”, dicono dalla società rendese. Con questo risultato, Bim Bum Rende Basket si conferma una realtà sportiva di riferimento, capace di coltivare nuovi talenti e di trasmettere i valori dello sport.