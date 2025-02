Bit 2025, l’assessore Calabrese traccia il bilancio della kermesse milanese: “La Calabria sta cambiando”

“L’edizione 2025 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stata una grande opportunità per far conoscere la Calabria non solo agli appassionati di viaggio, ma anche agli addetti ai lavori, provenienti da tutto il mondo: per molti è stata una scoperta, altri, invece, ci hanno conosciuto meglio. Con i servizi su Rai1 abbiamo ottenuto una grande visibilità. Questa esperienza è stata altamente formativa e ci consentirà di trasformare le potenzialità che il territorio calabrese offre in grandi opportunità”.

Così l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, al termine della partecipazione della Regione Calabria alla tre giorni milanese dedicata ai professionisti del settore.

“Nel corso della kermesse – prosegue – abbiamo affrontato diversi temi, focalizzando l’attenzione sull’aspetto culturale, archeologico, paesaggistico e anche sull’enogastronomia. Abbiamo dato spazio alla presentazione del bando regionale sul turismo, con il quale sono previsti investimenti per 50 milioni di euro per migliorare la qualità delle strutture ricettive e turistiche, e all’informazione sugli avvisi per la formazione. La destagionalizzazione è il nostro futuro. Ci sono tutti i presupposti affinché si possa realizzare. E la conferma l’abbiamo avuta proprio qui a Milano dove abbiamo raccontato la nostra programmazione turistica che comprende i Parchi marini, i borghi, le ciclovie e tanto altro.

Il governo Occhiuto punta ad un aspetto fondamentale: modificare la percezione della Calabria in Italia e nel resto del mondo, partendo dal potenziamento del sistema aeroportuale e proseguendo con una politica che guarda ai risultati concreti di cui ne dovranno beneficiare prima di tutto i calabresi. Siamo convinti – conclude l’assessore Calabrese – che il turismo rappresenta veramente un aspetto importante di sviluppo per la Calabria e lavoriamo quotidianamente per alzare il livello. Abbiamo imboccato la strada giusta. Siamo consapevoli che tanto ancora si dovrà fare: il nostro impegno è massimo. La Calabria sta cambiando”.