Blitz della Polizia a Cirò Marina: controlli, sanzioni e sequestri

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impiegando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. L’operazione aveva come obiettivo principale la prevenzione e repressione dei reati, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, e il controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive come arresti domiciliari e sorveglianza speciale.

Durante le attività, sono state controllate 132 persone – tra queste, 28 risultavano già inserite nella banca dati SDI e 11 erano cittadini extracomunitari. Per uno di loro è stato redatto un biglietto d’invito ai sensi dell’art. 11 TULPS. Sono stati effettuati inoltre 17 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia e sottoposti a misure di sicurezza. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati verificati 57 veicoli e contestate 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

I controlli hanno interessato anche il settore commerciale. In particolare, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala giochi e punto vendita di prodotti alimentari, è stata ispezionata dalla Polizia Amministrativa, che ha riscontrato diverse irregolarità. All’interno del locale sono stati identificati due avventori – uno di nazionalità romena e uno turca – e una dipendente, anch’essa romena, risultata priva di regolare assunzione. È stato inoltre accertato che il locale era dotato di un impianto di videosorveglianza non autorizzato.

A seguito delle violazioni riscontrate, il titolare è stato sanzionato per la mancata esposizione del cartello riportante gli orari di apertura (multa di 308 euro), per non aver rispettato le prescrizioni in materia di sorvegliabilità esterna dei locali, che risultavano non visibili dalla pubblica via (sanzione di 1.032 euro), e per aver messo in vendita prodotti alimentari con etichettatura non conforme, priva di indicazioni in lingua italiana, in violazione delle norme europee (sanzione di 2.000 euro). Di conseguenza, sono stati sequestrati amministrativamente 29,5 kg di prodotti alimentari solidi e 8 litri di bevande analcoliche.

Un’operazione, questa, che conferma l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sul territorio.