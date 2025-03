BMT Napoli: Riviera dei Cedri – Porta della Calabria presente

La promozione della Riviera dei Cedri e del Parco Nazionale del Pollino nell’ambito del progetto “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria” non conosce sosta. Dopo le importanti tappe di Sanremo, BIT Milano e F.re.e Monaco, la destinazione Riviera dei Cedri è protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli.

L’evento rappresenta un’occasione strategica per presentare le molteplici proposte di viaggio esperienziale offerte dal territorio calabrese, superando la classica concezione di vacanza balneare e puntando su esperienze autentiche che uniscono natura, cultura, enogastronomia e attività outdoor.

La BMT, uno degli appuntamenti fieristici più rilevanti per il turismo, ha offerto il contesto ideale per incontrare buyer internazionali grazie ai numerosi workshop organizzati durante la manifestazione. Tali incontri hanno permesso agli operatori di stabilire nuovi contatti commerciali, approfondire collaborazioni già avviate e promuovere pacchetti turistici innovativi, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità delle esperienze di viaggio. Uno spessore certificato anche dalla presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanché, che ha visitato lo stand istituzionale della Regione Calabria.

Il presidente ECOtur, Giancarlo Formica, ha commentato: “Dopo BIT Milano, Sanremo e F.re.e Monaco, anche alla BMT abbiamo promosso la nostra iniziativa di cooperazione turistica finalizzata alla valorizzazione del territorio della Riviera dei Cedri e del versante tirrenico del Parco Nazionale del Pollino. Ovvero, un territorio destinato al turismo balneare, ma anche a quello scolastico, sportivo, culturale e ambientale. Continuiamo a operare in questa direzione e siamo pronti ad accogliere chiunque voglia entrare nella rete”.

Angelo Napolitano, presidente di Arca, associazione di promozione turistica capofila del progetto “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria”, ha dichiarato: “Lavoriamo costantemente alla creazione di una rete di operatori turistici per sviluppare e commercializzare nuovi servizi legati al turismo rurale e sostenibile. Attraverso strategie di marketing, eventi promozionali, workshop, press ed educational tour, laboratori esperienziali e masterclass puntiamo ad esaltare i prodotti tipici locali”.

A conferma del continuo allargamento della rete, la partecipazione alla Bmt di Napoli, alla quale erano presenti anche Accademia Italiana del Peperoncino e Consorzio del Peperoncino Diavolicchio Diamante, è stata realizzata in sinergia con la Pro Loco e il Comune di Verbicaro. Questa collaborazione ha portato alla luce un frutto insolito e particolarmente soddisfacente: i Panicelli (Panacieddhi in dialetto verbicarese).

Si tratta di una prelibatezza tipica di Verbicaro e di altri comuni della Riviera dei Cedri, realizzata con foglie di cedro ripiene di chicchi di zibibbo passiti e aromatizzati con buccia di cedro. Questa eccellenza gastronomica ha suscitato grande curiosità e apprezzamento tra i visitatori della BMT, distinguendosi dalle tradizionali proposte enogastronomiche e confermando il crescente interesse per i prodotti tipici legati alla tradizione rurale. Nel corso dell’evento campano è stata realizzata una degustazione di Panicelli, con i volontari della pro loco di Verbicaro che hanno intrattenuto i curiosi visitatori spiegando il particolare metodo di preparazione.

I promotori del progetto esprimono soddisfazione per l’esperienza maturata alla BMT di Napoli e sottolineano come sempre più lo spirito di condivisione e collaborazione, fondamentale per il successo della promozione territoriale, debba essere sostenuto da associazioni e istituzioni del territorio di riferimento. In questo ambito, l’incontro con la delegazione del Comune di Diamante e con l’assessore al Turismo, Francesco Bartalotta, ha rappresentato un momento particolarmente significativo.

La partecipazione alla BMT di Napoli conferma ancora una volta l’impegno della rete di operatori turistici e del Consorzio ECOtur nel valorizzare e far conoscere il territorio calabrese a livello nazionale e internazionale, puntando su un’offerta turistica integrata che esalta tutte le eccellenze della Riviera dei Cedri e del Parco Nazionale del Pollino.

Il progetto “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria” è sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014-2020, “Pal Etrog, Economia e Turismo Rurale, Opportunità con il Gal” del Gal Riviera dei Cedri, con l’intervento 16.3.1 III edizione “Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici inerenti al turismo rurale del territorio”.

La rete degli operatori è costituita da Consorzio ECOtur con Associazione ARCA (Capofila), Accademia Italiana del Peperoncino, Consorzio Europeo del Cedro Mediterraneo, Consorzio del Peperoncino Diavolicchio Diamante, Polisportiva Valle Argentino, Officina dei Cedri e Vigreen.