Bombola di gas davanti il Municipio di Seminara. Piccolo:”Nessuno ci fermerà” – INTERVISTA

Seminara (RC), 30 ottobre 2025 – Una bombola di gas è stata rinvenuta questa mattina davanti il Municipio di Seminara, nel reggino. L’oggetto, sarebbe stato appositamente depositato da ignoti durante la notte come gesto d’intimidazione.

A rispondere con ferma condanna a tale atto, il sindaco della città, Giovanni Piccolo, che ha dichiarato di non farsi intimidire e, insieme a tutta l’amministrazione comunale, di proseguire il suo mandato per il bene del territorio e della comunità di Seminara.

“Nessuna bombola ci fermerà” afferma, esprimendo inoltre profonda gratitudine per Vigili del Fuoco e Carabinieri, che si sono attivati tempestivamente per evitare conseguenze più gravi.

Parole di solidarietà al sindaco di Seminara arrivano anche dal parroco, don Domenico Caruso: “Sono cose che lasciano l’amaro in bocca.

Continuiamo a pregare affinché il Signore tocchi il cuore di chi non agisce per il bene”.

