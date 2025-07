Bonifica, gli attivi unitari regionali di FLAI, FAI E FILBI approvano la piattaforma di rinnovo aspetti economici del CCNL

Gli attivi unitari regionali di FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL Calabria, hanno approvato all’unanimità l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo degli aspetti economici del CCNL dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario valido per il biennio 2025-2026, condivisa dalle rispettive Federazioni nazionali e SNEBI lo scorso 21 maggio.

L’incontro si è svolto presso la sede dell’USR CISL Calabria a Lamezia Terme ed è stato coordinato dalla Segretaria nazionale della FILBI UIL, Francesca Torregrossa.

La relazione introduttiva è stata curata da Raffaella Buonaguro, Segretaria nazionale della FAI CISL, mentre i lavori si sono conclusi con l’intervento di Silvia Spera, Segretaria nazionale della FLAI CGIL.

Numerosi i contributi di dirigenti delle Federazioni regionali e delegati sindacali, che hanno espresso apprezzamento per i contenuti della piattaforma e sottolineato l’importanza e strategicità del comparto della bonifica.

Un rinnovo che, per come ribadito da tutti gli intervento, contiene un importante incremento retributivo del 5,2% distribuito in due tranche (portando un aumento del +10,4% nel quadriennio 2023-2026), riconoscendo il ruolo centrale di lavoratori che garantiscono servizi essenziali per l’agricoltura, la gestione della risorsa idrica, la tutela del territorio.

Oltre al ritocco retributivo, sono contenuti anche miglioramenti nella classificazione degli operai, estensione delle tutele per il personale avventizio e aspetti che riguardano welfare, premialità e strumenti della bilateralità.

Su quest’ultimo aspetto, l’attivo unitario ha ritenuto necessario, in Calabria, l’adesione del Consorzio Unico di Bonifica all’Ente bilaterale.

L’ipotesi di piattaforma per il rinnovo degli aspetti economici del CCNL Consorzi di Bonifica, dopo l’approvazione in ogni regione degli attivi unitari, sarà socializzata dalle Federazioni nazionali sindacali di categoria e a seguire inviata alle parti datoriali per l’avvio della fase di contrattazione