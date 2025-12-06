Bonus affitti, famiglie dimenticate e zero pianificazione: la capogruppo Scutellà scuote la Regione

La Consigliera regionale Elisa Scutellà, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione per ottenere dalla Giunta regionale chiarimenti e impegni concreti sul tema del sostegno abitativo.

“Il diritto alla casa è un diritto fondamentale afferma Scutellà eppure in Calabria migliaia di famiglie considerate idonee sono state dimenticate e non hanno ricevuto i contributi per l’affitto.

Le graduatorie comunali, già approvate, sono rimaste sospese, mentre la nuova misura straordinaria da 9 milioni di euro non chiarisce come verrà coordinata con le domande già presentate”.

La Consigliera sottolinea inoltre che questa situazione ha messo in seria difficoltà molti Comuni, chiamati a gestire una materia estremamente delicata e le legittime aspettative di cittadini in condizioni di fragilità sociale.

Scutellà chiede in particolare al Presidente della Giunta regionale:

• lo stanziamento urgente di fondi regionali per finanziare le graduatorie rimaste senza copertura;

• indicazioni puntuali sul rapporto tra il nuovo intervento “Una Casa per Tutti” e le richieste pregresse;

• l’elaborazione di una strategia stabile, coordinata con enti locali e parti sociali, per assicurare continuità al diritto all’abitare.

“Interventi sporadici non sono sufficienti conclude Scutellà serve una politica abitativa organica, condivisa e duratura, in grado di offrire risposte reali alle famiglie calabresi e di supportare adeguatamente i Comuni chiamati a gestire situazioni così sensibili.”