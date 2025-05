Bonus Giovani e Bonus Donne, Inps pubblica le Circolari Operative

L’Istituto ha pubblicato ieri le circolari n. 90 e 91 del 2025, contenenti indicazioni operative per il riconoscimento del bonus Donne e del bonus Giovani, introdotti dal decreto-legge 60/2024 (“decreto Coesione”).

Queste misure sono destinate ai datori di lavoro del settore privato e mirano a stimolare l’occupazione attraverso l’esonero totale dei contributi per nuovi contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratti a tempo determinato a indeterminato.

Per le scadenze, le modalità di inoltro delle istanze e, più in generale, per ogni ulteriore informazione, consultare le circolari pubblicate.