Boom di domande di partecipazione al primo bando del C.Re.A. Calabria
Boom di candidature per il primo bando del C.Re.A. Calabria. Sono infatti ben 352 le domande di partecipazione alla call pubblica promossa da Compagnia Teatro del Carro e Dracma, attività di punta del primo Centro di Residenza Artistica della Calabria, che premierà almeno 10 compagnie professionali scelte tra i partecipanti.
Una risposta importante per una realtà appena nata: il progetto, cofinanziato da Ministero della Cultura (FNSV) e Regione Calabria (PAC 14-20), nasce infatti dalla messa insieme delle esperienze delle due compagnie calabresi che per più di dieci anni, separatamente hanno gestito residenze teatrali in Calabria, con risultati ottimi.
E la richiesta di partecipazione a questo primo bando C.Re.A. ne è la conferma.
Importante e significativa è la rete di collaborazioni e partenariati creati per l’occasione: la collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza CANGO, il cui direttore artistico Virgilio Sieni si occuperà della sezione danza, e i partenariati con Compagnia Teatrale del Grillo, titolare della Residenza per Artisti nei Territori In-Corpore (Soverato – CZ), il Teatro Stabile dell’Umbria, Create Danza / Ramificazioni Festival, e Spazio Nòva (Novara), i quali offriranno ulteriori ospitalità di un lavoro selezionato in residenza e/o in replica all’interno di una delle proprie programmazioni.
Uno dei dati che saltano immediatamente agli occhi è la provenienza delle domande: sul totale, dalla Calabria sono pervenute negli uffici di Dracma e Teatro del Carro, 32 domande di partecipazione. Ma non solo: ben 20 sono arrivate dall’estero, con 300 domande da tutta Italia.
La regione con una richiesta di partecipazione maggiore è il Lazio, seguito a breve giro da Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. A seguire ci sono Campania, Sicilia, Piemonte e Puglia.
Un altro dato rilevante da analizzare è l’età dei partecipanti: delle 352 domande, ben 217 sono under 35, a confronto con le 135 di “over”, il che conferma la propensione di questo bando al ricambio generazionale e al sostegno di artiste e artisti giovanissimi che hanno l’esigenza di trovare fondi e luoghi per lo sviluppo di nuove visioni e progetti di teatro contemporaneo e danza.
Inoltre, al netto delle specifiche del bando, è interessante che per la sezione “In-Edite” lavori in una prima fase di ricerca e studio che non abbiano ancora avuto un esito di fronte a un pubblico il 66,5% voglia puntare sulla realizzazione di nuove creazioni di spettacolo.
Creazioni che poi circuiteranno su tutto il territorio nazionale e internazionale, proprio partendo dal territorio calabrese, che diventa così un polo di riferimento per la nascita e lo sviluppo di opere inedite e originali della nuova drammaturgia italiana.
Indicativo, inoltre, della direzione in termini di ricerca e di linguaggio artistico, può essere il dato che delle 352 richieste, il 71% delle stesse riguarda il teatro contemporaneo e performativo mentre il 29% riguarda la danza.
Nello specifico, in riferimento alle quattro sezioni in cui si suddivide il bando, il 45,2% delle domande è stato riservato alla sezione “In-Edite”, il 21,6% alla sezione “Trampolino”, il 17,6% alla sezione “Danza” e il 15,6% alla sezione “Sentieri”.
Ai vincitori di C.Re.A., come nelle passate edizioni, per le residenze selezionate rispettivamente dalla Compagnia Teatro del Carro e da Dracma, è garantito un sostanzioso sostegno economico e un tutoraggio artistico, critico, organizzativo e tecnico, con la possibilità di abitare un minimo di 10/15 giorni in Calabria.
Le attività si svolgeranno, infatti, principalmente nelle sedi di Badolato (CZ), Polistena (RC), Filadelfia (VV) e Soverato (CZ), e in altri spazi del territorio, e svilupperanno, in quel periodo, le idee e le drammaturgie proposte, fondate sul concetto di ricerca contemporanea e di ascolto del territorio.
A margine del lavoro svolto in teatro dai vincitori, sono infatti previsti con tutti loro incontri con studenti, associazioni, cittadini e professionisti, oltre a una restituzione pubblica informale al termine del lavoro.
Nel corso di questo mese, in momenti separati, saranno annunciati tutti i vincitori di tutte le sezioni del bando.
Per ulteriori informazioni e/o dettagli, visitare i siti www.teatrodelcarro.it e www.dracma.org o scrivere a residenzecrea@gmail.com | oggetto: Informazioni Bando Crea Calabria 2026