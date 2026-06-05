Borghi intelligenti e scuole del futuro: la rete JASSA AI cresce e coinvolge nuovi territori

di Nicoletta Toselli

Prosegue il percorso di JASSA AI – Borghi intelligenti e scuole del futuro, il progetto che punta a creare una connessione concreta tra innovazione tecnologica, sistema scolastico e comunità locali, portando la cultura dell’intelligenza artificiale all’interno dei borghi e delle scuole.

Dopo una prima fase di lavoro che ha visto protagonisti dirigenti scolastici, docenti e referenti degli istituti coinvolti, il progetto registra un nuovo importante passo avanti con l’adesione dei Comuni di Aiello Calabro e Cleto, che si aggiungono alla rete già attiva di amministrazioni e istituzioni scolastiche impegnate nella diffusione delle competenze digitali e dell’innovazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare studenti, insegnanti e cittadini nella comprensione delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, promuovendo un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e favorendo la crescita culturale dei territori attraverso percorsi formativi condivisi.

La prima fase del progetto si è conclusa con risultati definiti dagli organizzatori particolarmente positivi, grazie alla partecipazione attiva dei referenti scolastici che hanno contribuito alla costruzione di una rete di collaborazione tra scuole e comunità locali.

I prossimi sviluppi saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 5 giugno alle ore 16.00 presso Borgo Serafino, occasione durante la quale saranno presentate le nuove tappe del percorso e le attività future.

All’incontro prenderanno parte dirigenti scolastici, docenti, sindaci e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Ospite speciale sarà Don Franco Staffa, che offrirà una riflessione sugli aspetti etici e sociali dell’innovazione tecnologica alla luce dell’enciclica di Papa Leone XIV “Magnifica Humanitas”, proponendo un approfondimento sul rapporto tra progresso, persona e responsabilità.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra scuola, istituzioni e società civile, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa del futuro dei territori attraverso la conoscenza, la formazione e l’innovazione.