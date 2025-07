“Borgo Di Vino”, prima edizione a Gioia Tauro di percorsi esperienziali di turismo enogastronomico

Si apre oggi e fino a domenica 6 luglio, il programma enogastronomico della prima edizione di Borgo Di Vino, nel suggestivo centro storico del borgo medievale “Piano delle Fosse” di Gioia Tauro.

L’antico quartiere, con le sue strade lastricate e le torri della dominazione angioina, diventa cornice perfetta per vini identitari di qualità e proposte gastronomiche tipiche di questo evento che unisce sapori, cultura e spettacolo.

Una location d’eccezione per degustazioni e percorsi esperienziali di turismo enogastronomico che vede presenti 20 cantine selezionate e 8 stand di street food, che offrono ai visitatori un viaggio nei sapori identitari calabresi.

Oltre alle degustazioni e ai percorsi di gusto, sono previsti momenti formativi con masterclass, incontri e visite guidate nelle attrazioni storiche del borgo come il Museo Archeologico Metauros.

Un programma fitto che prevede anche musica, intrattenimento e cultura. Le serate si animano con concerti e spettacoli in piazza. Il lancio del video promozionale, accompagnato da testimonianze dei promotori, lascia già intuire l’energia e la convivialità pronta a coinvolgere cittadini e turisti.

L’evento nasce da una collaborazione tra il Comune di Gioia Tauro e il team di Lady Chef, realtà nota per la promozione dell’enogastronomia sul territorio. Grazie a questo partenariato, l’iniziativa mira a valorizzare la qualità dei prodotti locali e l’identità calabrese, con un binomio vincente.

“Promuovere la cultura attraverso eventi come Borgo Di Vino significa attivare un percorso di valorizzazione identitaria che unisce memoria, tradizione e innovazione.

Queste iniziative rappresentano una straordinaria occasione per riscoprire luoghi simbolici della nostra città, coinvolgendo la comunità e creando nuove opportunità di crescita.

Cultura ed enogastronomia, insieme, diventano una combinazione vincente per raccontare Gioia Tauro in chiave autentica, viva e attrattiva, sia per i cittadini che per i visitatori”, ha evidenziato l’assessore alla Cultura Domenica Speranza.

“Borgo Di Vino rappresenta un tassello importante nella visione di una Gioia Tauro che investe sulle proprie radici per costruire il futuro.

Attraverso la valorizzazione del nostro centro storico e delle eccellenze locali, vogliamo restituire dignità e centralità a un territorio ricco di storia, talento e bellezza.

Questo evento è un invito a credere nella nostra città, nelle sue potenzialità turistiche e culturali, e a costruire insieme nuove opportunità di sviluppo e coesione sociale”, ha rimarcato il sindaco Simona Scarcella.

Non rimane che partecipare a quest’evento enogastronomico per riscoprire un patrimonio storico inedito di Gioia Tauro, che può divenire un’esperienza multisensoriale di vino, cibo, arte e musica di una nuova meta per il turismo culturale ed enogastronomico dell’area metropolitana di Reggio Calabria.