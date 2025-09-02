Borgo Nocille si accende tra cantastorie e street food

Appuntamento il 4 settembre sulle colline pellaresi con una serata speciale: il concerto del cantastorie Nando Brusco e la degustazione del nuovo panino con lo stocco, tra musica, tradizione e sapori calabresi

Una serata tra musica e sapori autentici. Giovedì 4 settembre, dalle ore 20:30, Borgo Nocille ospiterà un evento che unisce cultura e gusto: il concerto di Nando Brusco, cantastorie e musicista, e la degustazione del panino e di altri piatti tipici con protagonista il pesce stocco, simbolo della tradizione culinaria reggina.

La serata, organizzata in collaborazione con Signor Stocco, offrirà un’esperienza completa: musica dal vivo, nuove specialità gastronomiche e l’atmosfera suggestiva del borgo sulle colline pellaresi immerso in una natura incontaminata.

L’artista calabrese porterà a Borgo Nocille il suo spettacolo “Tamburo e Voce… battiti di un cantastorie”, parte del tour 2025 La danza della mano. Brusco, da anni protagonista della scena musicale popolare, propone un viaggio sonoro che intreccia storie, leggende e memorie del Sud con il ritmo del tamburo a cornice, strumento principe della tradizione mediterranea.

Il suo è un concerto narrativo, che alterna canto, percussioni e parola, capace di evocare immagini e suggestioni collettive. Un invito a ritrovare comunità e radici, tra mito e realtà.

Accanto alla musica, spazio all’enogastronomia. La vera novità della serata sarà il panino con lo stocco, destinato a diventare un nuovo classico dello street food reggino.

Preparato con pesce stocco e abbinato a ingredienti tipici del territorio, il panino nasce come alternativa ad altre specialità locali del cibo di strada, come quello al pescespada e alla salsiccia (a breve protagonista delle feste settembrine).

Il pesce stocco, ingrediente identitario della cucina reggina, sarà proposto non solo in questa versione innovativa, ma anche attraverso ricette tradizionali, antiche e moderne.

“Siamo lieti di ospitare Nando Brusco con il suo tour dichiara il presidente dell’associazione Borgo Nocille, Demetrio Laganà e di lanciare questa nuova specialità che arricchirà lo street food reggino.

La collaborazione con Signor Stocco nasce dalla volontà di valorizzare il nostro territorio, unendo cultura, gastronomia e natura.

Borgo Nocille è sempre più un luogo dove tradizione e autenticità si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nelle nostre radici”.

Parole che sintetizzano la filosofia del borgo: custodire il passato, renderlo vivo nel presente e aprirlo al futuro.

La serata del 4 settembre a Borgo Nocille si preannuncia, dunque, come un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento e il buon cibo: musica popolare dal vivo, sapori autentici e l’atmosfera unica di una perla incastonata tra uliveti, agrumeti e mandorli sulle colline pellaresi, dove il tempo sembra essersi fermato, e che continua a riscoprirsi e a farsi scoprire.

Un’occasione per vivere la Calabria più autentica, tra tamburi, racconti e gusti inconfondibili.

Info e prenotazioni: 328 172 2545