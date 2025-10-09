Borrelli raddoppia l’impegno dopo il voto, mozione urgente per elisoccorso notturno al Altomonte

L’urgenza di garantire un’assistenza sanitaria tempestiva e vitale per la comunità di Altomonte spinge il Consigliere Comunale di Opposizione, Vincenzo Borrelli, a un’azione decisa.

Sarà presentata nei prossimi giorni una mozione indirizzata al Sindaco e all’intero Consiglio Comunale, finalizzata all’attivazione rapida di una postazione di atterraggio notturna per l’Elisoccorso (HEMS) presso il Campo Sportivo Comunale.

La Salute Pubblica, un Impegno Non Negoziabile La mozione impegna l’Amministrazione a stringere una Convenzione con l’Azienda Ospedaliera o l’ASP di Cosenza e ad adeguare immediatamente il Campo Sportivo con l’illuminazione e le procedure necessarie per l’operatività H24.

“La salute dei nostri concittadini non può aspettare. La prevenzione viene prima di tutto, e l’impegno sul territorio è importante da tutti i fronti,” afferma il Consigliere Borrelli. “Per troppo tempo si è atteso. Le passerelle non servono, servono i fatti concreti ai cittadini.”

La Forza del Voto per il Bene Comune L’iniziativa segna un potenziamento dell’attività politica del Consigliere Borrelli, che trae nuova linfa dal consenso ricevuto in occasione delle recenti elezioni regionali. “La mia azione non si ferma, anzi, sono ancor più motivato dopo le elezioni regionali e l’ottimo risultato personale avuto ad Altomonte e nei dintorni,” prosegue Borrelli.

“Il mio successo nelle urne è un mandato chiaro che mi invoglia ancor di più a lavorare per il bene comune e a spronare ogni cosa l’attuale Maggioranza. È dalle amministrazioni locali che parte l’impegno costante per Altomonte e l’intero territorio.”

Il Consigliere Borrelli esorta il Sindaco e la Giunta ad accogliere la mozione con senso di responsabilità, trasformando un’infrastruttura sportiva in un’essenziale infrastruttura salva-vita.

La mozione invoca l’impegno, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 43, per garantire la pronta disponibilità e l’apertura immediata H24 del sito.