Bova Marina, Consiglio comunale del 27 maggio: il gruppo di minoranza chiarisce la propria posizione

Nei giorni successivi alla seduta del Consiglio Comunale di Bova Marina del 27 maggio 2025, alcuni articoli apparsi su un noto quotidiano locale hanno suscitato perplessità nel gruppo consiliare di minoranza “Bova Marina Progetto Futuro”, che ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione e offrire una lettura più articolata di quanto accaduto.

In particolare, viene evidenziato come la narrazione fornita dalla stampa abbia dato ampio spazio alle dichiarazioni del Sindaco, offrendo una chiave di lettura ritenuta “non corretta e scontata”, mentre le osservazioni del gruppo di minoranza – regolarmente espresse durante la seduta – siano state trascurate, impedendo così al lettore una visione più completa del dibattito consiliare.

Il gruppo consiliare sottolinea che il Consiglio, convocato per discutere l’approvazione del bilancio consuntivo, ha visto sollevare – a fine seduta – una questione di rilievo politico: la posizione del Sindaco in merito alla recente operazione antimafia “Millennium”, alla luce delle dichiarazioni pubbliche di autorevoli esponenti del suo stesso partito, tra cui il Presidente Occhiuto e l’Onorevole Cannizzaro. Il Sindaco, nel rispondere, ha definito la richiesta una “bassezza” politica. Una definizione che la minoranza ha ritenuto inappropriata, osservando come sarebbe stato auspicabile che lo stesso primo cittadino, in apertura del Consiglio, avesse spontaneamente chiarito la propria posizione su un tema di tale portata.

«La lotta alla ’ndrangheta non si fa con gli slogan», è stata la replica del gruppo di minoranza, che ha ribadito l’importanza di assumere posizioni nette e responsabili, specialmente su questioni che investono la dignità e la trasparenza dell’amministrazione pubblica. Preoccupano, si legge ancora nella nota del gruppo, i toni usati dal Sindaco, che sarebbero diventati accesi e, secondo la minoranza, privi di una reale assunzione di responsabilità.

Altro punto di frizione è rappresentato – secondo il gruppo consiliare – dalla narrazione dell’attività amministrativa recente, che a loro dire tende a rivendicare risultati non propri. È il caso del rifacimento del manto stradale sul lungomare, che il Sindaco avrebbe attribuito all’attuale amministrazione, mentre l’intervento sarebbe stato eseguito da E-Distribuzione Spa, come documentato da un’ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino. Allo stesso modo, viene segnalato che il rispetto degli equilibri di bilancio elogiato nell’articolo giornalistico è in realtà frutto delle previsioni effettuate dalla precedente amministrazione.

Preoccupazioni vengono espresse anche per l’ennesima assenza del verbale della seduta precedente, attribuita dal Segretario comunale alla rottura del dispositivo usato per la registrazione. Il gruppo precisa di non aver contestato il contenuto della verbalizzazione, bensì la ripetuta mancanza di trasparenza.

«A tempo di guerra con le bugie si governa – si legge nella conclusione della nota – ma non si può dimenticare che le bugie hanno le gambe corte».