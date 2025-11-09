CosenzaSport

Brindisi travolge la Bim Bum Basket Rende: 78-62

La società pronta ad intervenire sul mercato.

Bim Bum Basket Rende
La trasferta brindisina si è rivelata un incubo per la Bim Bum Basket Rende, sconfitta con un netto 78 a 62 in una gara che ha lasciato strascichi pesanti non solo sul parquet, ma anche all’interno della società rendese.
Il match, giocato con poca intensità e ancor meno spirito di squadra, ha mostrato una versione opaca e disunita della formazione calabrese, lontana parente di quella vista nel derby vinto contro Catanzaro.
La partita è stata caratterizzata da un gioco frammentato, dove i singoli hanno cercato invano di risolvere la situazione, ignorando completamente il collettivo.
Mancanza di coesione, scelte affrettate e difesa poco reattiva hanno permesso a Brindisi di prendere il largo già nel secondo quarto, gestendo poi il vantaggio senza troppi affanni.
A fine gara, il dirigente Pierpaolo Carbone per nome e per conto di tutta la società rendese ha espresso tutta l’amarezza con dichiarazioni durissime: “Questa prestazione è inaccettabile. Non possiamo permetterci di scendere in campo senza identità. Saranno presi provvedimenti con l’intento di rafforzare la rosa”.
Carbone ha annunciato che la dirigenza è pronta a intervenire con decisione per il prosieguo della stagione, anticipando la necessità di sostituire alcuni elementi dell’attuale rosa. Un segnale forte che lascia presagire cambiamenti imminenti.
La sconfitta di Brindisi non è solo una battuta d’arresto sul piano sportivo, ma anche un campanello d’allarme per la tenuta mentale e tecnica del gruppo.
La società sembra intenzionata a voltare pagina, puntando su giocatori più funzionali al progetto e capaci di incarnare lo spirito di squadra che era emerso con forza nel derby contro Catanzaro.
