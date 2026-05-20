Brutto: “La Calabria torna centrale grazie all’attenzione del Governo Meloni”

«La presenza in Calabria di dirigenti nazionali di primo piano come Giovanni Donzelli e Arianna Meloni dimostra in maniera concreta quanto il Governo nazionale e Fratelli d’Italia considerino strategico il futuro del Sud e della nostra regione».

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto, commentando la visita di ieri sera a Piazza Camagna di Giovanni Donzelli, nei giorni scorsi anche a Crotone e Castrovillari, in vista delle prossime elezioni amministrative e la presenza la scorsa settimana di Arianna Meloni in riva allo Stretto.

«Non si tratta di visite simboliche o di semplici appuntamenti elettorali afferma Brutto ma della testimonianza di una vicinanza autentica ai territori e alle comunità locali. Oggi, la Calabria viene finalmente ascoltata e coinvolta nelle scelte strategiche nazionali grazie a un Governo che ha rimesso il Sud al centro dell’agenda politica».

Secondo il capogruppo di FdI, la partecipazione dei rappresentanti nazionali del partito rappresenta «un segnale importante di attenzione verso Reggio Calabria, Castrovillari e tutte le realtà che chiedono sviluppo, infrastrutture, lavoro e maggiore presenza dello Stato».

«Molte delle misure che oggi stiamo mettendo in campo come Regione aggiunge Brutto sono possibili proprio grazie alla collaborazione e al sostegno del Governo Meloni.

Penso, solo per fare alcuni esempi, agli interventi per le infrastrutture, al sostegno agli enti locali, alle risorse destinate al Sud e alle politiche di rilancio economico e occupazionale che stanno consentendo alla Calabria di programmare con maggiore forza e concretezza il proprio futuro.

La presenza di Donzelli e Arianna Meloni prosegue rafforza il lavoro che il centrodestra sta portando avanti sui territori e dà ulteriore slancio a una campagna elettorale che deve parlare soprattutto di programmi, concretezza e futuro delle città».

Brutto sottolinea inoltre il valore politico delle amministrative del prossimo 24 e 25 maggio.

«Quello che ci attende è un appuntamento fondamentale. I cittadini avranno l’opportunità di scegliere amministrazioni capaci di dialogare con il Governo nazionale e di cogliere le opportunità che oggi esistono per il rilancio del Mezzogiorno».

«La Calabria conclude Angelo Brutto ha bisogno di stabilità amministrativa, serietà e visione. Il centrodestra sta dimostrando unità e presenza costante, e la partecipazione dei vertici nazionali conferma che la nostra regione non è più considerata marginale, ma parte integrante di un progetto di crescita e sviluppo che guarda al futuro».