Bullismo e cyberbullismo, al Majorana un convegno per sensibilizzare studenti e comunità educante

L’Istituto di Istruzione Superiore Majorana non è solo un luogo di formazione all’autoimprenditorialità e di preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro, fornendo strumenti didattici completi e di qualità.

Qui c’è un ambiente in cui i valori della tolleranza, della cooperazione, dell’integrazione e del rispetto per le persone e per le cose costituiscono cardini morali ed etici fondamentali per l’intera comunità educante.

È quanto sottolinea il dirigente scolastico Saverio Madera soddisfatto perché proprio su queste solide premesse, l’Aula Magna dell’Istituto ha ospitato nei giorni scorsi un convegno sul tema Bullismo e Cyberbullismo, che ha tracciato un momento di riflessione e confronto aperto, dedicato agli studenti e a tutti gli attori del processo educativo.

Oggi diventa fondamentale aggiunge il dirigente ringraziando il corpo docente che è stato impegnato nell’organizzazione dell’evento promuovere la comprensione dei rischi connessi all’uso della rete e la consapevolezza dei diritti e dei doveri digitali.

È necessario conoscere anche le responsabilità civili, penali e amministrative che possono riguardare i minori e le famiglie in caso di comportamenti illeciti. Formazione, informazione e comunicazione sono le tre parole chiave che devono guidarci in questa nuova era.

L’evento, promosso all’interno delle attività di educazione alla cittadinanza e alla legalità, è stato moderato dalla docente e referente scolastica del progetto, Stefania Romanello, e ha visto la partecipazione di Fabio Ferraro, Ispettore della Polizia di Stato e Responsabile della Polizia Postale, che ha offerto agli studenti una visione concreta del fenomeno, ponendo l’attenzione sull’importanza di un’educazione digitale che sviluppi consapevolezza e responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie.

Educare i giovani all’uso corretto del web e dei social ha detto è il primo passo per prevenire i fenomeni di bullismo online.

Nel corso dell’incontro, inoltre, è stata sottolineata la necessità del coinvolgimento attivo non solo degli studenti, ma anche di insegnanti, famiglie e operatori del settore educativo, in un’azione sinergica di prevenzione e contrasto.

A tal riguardo nel corso dell’iniziativa è stata inoltre illustrata la Legge 71/2017, prima normativa italiana dedicata specificamente alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

A conferma conclude Madera dell’impegno dell’IIS Majorana nella costruzione di una scuola inclusiva, attenta ai bisogni educativi e ai temi di maggiore attualità sociale.