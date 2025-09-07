Buon test della Bim Bum Basket Rende, in attesa del campionato di serie B Interregionale

CosenzaSport

I ragazzi di coach Di Martino hanno offerto una prova “gagliarda”, ricca di emozioni nel primo test previsto in vista dell’inizio campionato di serie B Interregionale.
La Bim Bum Basket, pur priva di Michel Yeyap per un infortunio alla caviglia patito nell’allenamento di giovedì scorso, si è battuta alla pari con i cugini del Catanzaro.
24 a 25 il risultato del primo quarto; 16 a 24 il secondo quarto; 21 pari il terzo quarto e 12 a 11 nell’ultimo periodo. Tante le indicazioni emerse per il coach rendese che cercherà di lavorare sodo per migliorare i meccanismi di squadra. Buone le individualità e le giocate mostrate da Boccasavia, Lazzari e Cavalieri.
Tanti minuti anche per i giovani Guido, Dovera e Schifeo. Da segnalare anche la presenza in campo per pochi minuti dei giovani 2010 Cerchiaro e Gagliardi provenienti dal CAB Cosenza. Grande soddisfazione per i ragazzi e per la società rendese che quest’anno ha rivolto l’attenzione proprio verso i giovani.
Testa e gambe, adesso, rivolte a mercoledì prossimo, 10 settembre, per una nuova, importante, sfida precampionato, con la Pollino basket Castrovillari.
Appuntamento per i giovani rendesi e per gli appassionati di basket al palazzetto di Quattromiglia.
