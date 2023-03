Buona la prima per la Metrocity a Cibus, al via una settimana intensa ricca di iniziative di promozione territoriale

CATANZARO :: 29/03/2023 :: Il Movimento Turismo Vino Calabria rinnova la sua rappresentanza.. Nel corso della partecipata assemblea dei soci svolta a Lamezia Terme Dorina Bianchi è stata eletta nuovo presidente del sodalizio. La produttrice dell’azienda La Pizzuta del Principe che opera in Val di Neto, succede a Pier Luigi Aceti che dopo anni alla […]

CATANZARO :: 29/03/2023 :: Dal 2 al 5 Aprile 2023 si terrà la 55esima edizione del Vinitaly, la Fiera Internazionale del Vino e dei liquori, la Regione Calabria parteciperà con le aziende calabresi.

CATANZARO :: 29/03/2023 :: Sarà il centro storico di Verona ad ospitare il primo brindisi dell’edizione 2023 del Vinitaly. La parte antica della città scaligera sarà infatti teatro di “Vinitaly and the city”, ovvero la manifestazione che si svolgerà da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile, a far da apripista alla tradizionale kermesse dedicata […]

PAOLA :: 29/03/2023 :: Sarà sepolta a Paola una delle piccole vittime del naufragio di Steccato di Cutro.

CATANZARO :: 29/03/2023 :: “Tranquillizzo il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, che sugli appalti minori non c’è alcuna ‘ombra’ e men che meno favoritismi nei confronti di presunti cugini o elettori.