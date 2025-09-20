Reggio CalabriaSport

Buone prestazioni per la Bim Bum Rende al Sant’Ambrogio di Reggio

Bim Bum Rende - trofeo Sant'Ambrogio Reggio

Nonostante si sia persa la “finalina” a Reggio Calabria, nell’ambito del prestigioso torneo Sant’Ambrogio, dalla Bim Bum Rende basket arrivano buone indicazioni in attesa dell’esordio in campionato di Serie B Interregionale, previsto per domenica prossima in casa, a Quattromiglia, contro il Matera.

I biancorosso perdono con il Barcellona 79 a 63.

La partita. Parte bene la Bim Bum che, grazie ad un ispirato Boccasavia, prende il largo sul +8, 20 a 12, prima di farsi rimontare sul 24 a 22 a fine quarto.

Nel secondo tempino, con Cagnacci in evidenza, il Rende prima si porta sul +5 (30 a 25), per poi subire il ritorno dei siciliani che impattano 34 pari.

Purtroppo da registrare una chiamata arbitrale errata che sanziona il quarto fallo per Yeyap che aveva cancellato Cessel con un intervento totalmente pulito. Poi Barcellona allunga 38 a 41 all’intervallo.

Nel terzo quarto, il Barcellona controlla la contesa ma le polveri dei rendesi sono bagnate. 46 a 54 per Barcellona a cui segue un parzialino di 5 a 0 a favore dei rendesi (53 a 56).

Ma è l’ultimo acuto della Bim bum che poi paga dazio nel 4 periodo in cui le risorse fisiche vengono meno.
79 a 64 il risultato finale per Barcellona.

Tabellini.
Rende: Lazzari 2, Cavalieri 4, Guido 2, Boccasavia 26, Yeyap 3, Cagnacci 16, Schifeo 2, Dovera 8, Tarozzi, Gagliardi, Cerchiaro. All. Di Martino

Barcellona : Okereke 14, Di Marzio 3, Aguzzoli 10, Cessel 16, Fraga 11, Grivo 2, Spada, Malkic 6, Bruni 6 Dancetovic 8. All. Cigarini

