Buonvicino inaugura la prima rassegna “Teatro in Piazza”: in scena “Il mio migliore amico” della Compagnia Cilla

di Nicoletta Toselli

BUONVICINO – Prende il via questa sera la prima edizione della rassegna “Teatro in Piazza”, promossa dall’Amministrazione comunale di Buonvicino, con l’obiettivo di valorizzare il teatro dal vivo e offrire nuove occasioni di incontro e partecipazione nel cuore del borgo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio alle ore 20.30 in piazza San Ciriaco, dove la Compagnia teatrale Cilla porterà in scena la commedia “Il mio migliore amico”, opera di Giuseppe Sciacca, con la regia di Francesca Garropoli.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale estivo del Comune, che punta a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di spettacolo e condivisione, valorizzando il patrimonio storico e sociale di Buonvicino, inserito tra I Borghi più belli d’Italia.

La serata rappresenta il primo appuntamento della nuova rassegna dedicata al teatro all’aperto, con l’intento di avvicinare il pubblico a una forma d’arte capace di coniugare intrattenimento, riflessione e partecipazione. La presenza della Compagnia Cilla, affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), conferma la volontà di proporre spettacoli di qualità, valorizzando il teatro amatoriale come importante espressione culturale del territorio.

L’ingresso allo spettacolo è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.