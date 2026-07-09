Buonvicino inaugura “Un libro nel Borgo”: al via la prima rassegna letteraria con un omaggio a Rita Pisano

di Nicoletta Toselli

BUONVICINO – Prende il via questa sera, giovedì 9 luglio alle ore 21, nel centro storico di Buonvicino, la prima edizione della rassegna letteraria “Un libro nel Borgo”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare la lettura e il patrimonio culturale del territorio attraverso incontri con autori, editori e momenti musicali.

L’appuntamento inaugurale sarà dedicato alla presentazione del libro “Rita”, scritto da Assunta Morrone, Rosalba Baldino e Tiziana Tosi e pubblicato dalla casa editrice Le Pecore Nere. L’incontro assume un particolare valore simbolico perché coincide con il centenario della nascita di Rita Pisano, ricordata come la prima sindaca di Pedace.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, interverranno le autrici Assunta Morrone e Rosalba Baldino, l’editrice Maria Pina Iannuzzi e Giuseppe Giudiceandrea, figlio di Rita Pisano, che offrirà una testimonianza personale sulla figura della madre.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Francesca Amodeo, mentre la serata sarà arricchita dagli interventi musicali di Ernesto Astorino.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di una rassegna che punta a trasformare il suggestivo borgo di Buonvicino in un luogo di incontro tra letteratura, memoria e cultura, offrendo al pubblico occasioni di riflessione e valorizzazione delle storie che hanno segnato il territorio e la società calabrese.