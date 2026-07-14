Buonvicino, la rassegna “Un libro nel Borgo” prosegue con Attilio Sabato e il romanzo “Cella 121”

di Nicoletta Toselli

Prosegue a Buonvicino la rassegna letteraria “Un libro nel Borgo”, promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare la cultura e il piacere della lettura nel suggestivo scenario del centro storico.

Protagonista dell’incontro sarà Attilio Sabato, giornalista e scrittore, che presenterà il suo romanzo “Cella 121”, un’opera intensa che affronta temi di grande attualità, accompagnando il lettore in una profonda riflessione sulla giustizia, la libertà e la condizione umana.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maria Francesca Amodeo, mentre la serata sarà arricchita dalle esibizioni del sassofonista Franco Morelli, in un intreccio tra letteratura e musica che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento.

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Buonvicino nella promozione culturale, offrendo occasioni di incontro tra autori e lettori e valorizzando il borgo come luogo di confronto, crescita e condivisione attraverso il libro.