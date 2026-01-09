Caccuri: presentato il Master in “Management dei beni culturali e valorizzazione borghi aree interne”

Si è svolto ieri presso il teatro auditorium di Caccuri, il primo evento pubblico di presentazione del Master di II livello in “Management dei beni culturali e valorizzazione borghi aree interne”, promosso dai Comuni di Santa Severina, Castelsilano e Caccuri nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – PNRR.

Alla serata hanno preso parte il sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri, il sindaco di Castelsilano, Franco Durante, e il direttore scientifico del Master, prof. Ferdinando Verardi, insieme a un pubblico composto da cittadini, operatori culturali e turistici, amministratori locali, studenti e professionisti interessati ai temi dello sviluppo dei borghi e della gestione dei beni culturali.

Nel corso dell’incontro, moderato da Fabio Spadafora e introdotto da David Vannozzi Amministratore Delegato e Presidente di Università Medea (ente che erogherà le lezioni), è stato illustrato il profilo del Master, pensato come un percorso di alta formazione dedicato alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, con particolare attenzione all’Alto Marchesato crotonese.

Il prof. Verardi ha presentato la struttura didattica del percorso, articolato in moduli teorici, laboratori, workshop, uno stage formativo e un project work finale, sottolineando come l’integrazione tra lezioni teoriche (online e in presenza), attività sul campo e lavoro progettuale rappresenti un elemento qualificante del Master e una concreta opportunità di crescita professionale per i partecipanti.

Il sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per i territori coinvolti, sottolineando come il Master non sia soltanto un’offerta formativa, ma anche uno strumento per costruire competenze, idee e progettualità in grado di incidere realmente sui processi di rigenerazione dei paesi.

L’ex Convento domenicano di Caccuri (sede delle lezioni in presenza del master), recentemente recuperato grazie ai fondi PNRR, è stato presentato come simbolo di questa visione: un luogo che da bene storico diventa spazio vivo di formazione, incontro e pianificazione del futuro.

Presente anche il sindaco di Castelsilano, Franco Durante, cha ha sottolineato la necessità di formare nuovi professionisti che sappiano intervenire su progettualità complesse di medio e lungo periodo, che uniscano sia le capacità tecniche nella redazione di progetti materiali, sia nello sviluppo di strategie immateriali, che possano essere risorse concrete per i piccoli comuni sia come dipendenti sia come consulenti esterni.

In quest’ottica la speranza è che questo percorso di formazione sia il primo passo per mostrare, soprattutto alle nuove generazioni, le potenzialità della cultura nelle aree interne e la possibilità per chi voglia di ritornare nei piccoli paesi.

La serata si è conclusa con un momento di confronto aperto, nel quale i presenti hanno potuto porre domande, approfondire aspetti organizzativi e didattici del Master e manifestare il proprio interesse a prendere parte al percorso.

Tutte le informazioni aggiornate sul Master, la documentazione ufficiale e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sugli albi pretori e sui siti istituzionali dei Comuni di Santa Severina, Castelsilano e Caccuri e sul sito web del master.

I tre Comuni rinnovano l’invito a quanti operano, o desiderano operare, nei settori dei beni culturali, del turismo e dello sviluppo locale a cogliere questa occasione di formazione avanzata al servizio dei borghi e delle comunità dell’Alto Marchesato.