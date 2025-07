Caffè letterari del Rhegium Julii: nuovo ospite il giornalista vaticanista Ignazio Ingrao

Dopo il brillante “vernissage” di apertura con Giorgio Montefoschi (autore del romanzo “Una indicibile tenerezza”), si annuncia di alto profilo anche il secondo appuntamento stagionale in programma lunedì prossimo al Circolo Polimeni, dove sarà di scena il noto vaticanista del TG1 Ignazio Ingrao.

Presenterà il suo libro dal titolo “Le cinque domande che agitano la Chiesa”, un’opera-inchiesta sul presente e sul futuro dell’avventura cristiana nel mondo, avventura che resta affascinante ma che deve fare i conti con le sfide più difficili, in un contesto pieno di incognite e dilaniato da una “guerra mondiale a pezzi”.

Partendo dai dieci anni di pontificato di Papa Francesco, che ha proiettato la Chiesa in uscita verso le periferie, Ingrao analizza il calo della pratica religiosa in Europa e nel Nord America, l’apertura del Sinodo dei vescovi ai laici e alle donne, le questioni divisive sull’inizio e la fine della vita, le nuove frontiere della medicina, e si chiede che fine faranno le riforme avviate da Bergoglio con l’inizio del Pontificato di Leone quattordicesimo.

Non mancheranno i riferimenti al rapporto tra il mondo cattolico e le Istituzioni. Dopo i saluti di apertura dei presidenti del Rhegium e del “Polimeni”, Giuseppe Bova ed Ezio Privitera, svolgeranno la relazione sull’opera i giornalisti Tonino Raffa, Annarosa Macrì e Francesco Chindemi.

Ignazio Ingrao dopo la laurea in Scienze Politiche alla LUISS di Roma con il massimo dei voti, ha sempre mantenuto nella professione una forte attenzione verso le tematiche religiose, fino a diventare, una delle voci più autorevoli nel racconto delle vicende vaticane.

Prima di approdare alla rete ammiraglia della Rai, ha collaborato con numerose testate e agenzie italiane e internazionali, ha firmato prestigiose trasmissioni, affiancando a questa attività anche quella di docente universitario.

Quello di cui si discuterà lunedì non è il suo primo libro, che non sarà nemmeno l’ultimo. Sta per uscire in questi giorni, un’altra opera. Riguarderà Leone XIV e avrà per titolo “Chi dite che io sia”.