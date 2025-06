Caffo 1915 è il gruppo italiano più premiato all’IWSC 2025 con 17 premi

Un risultato da record per il Gruppo Caffo 1915, che all’edizione 2025 dell’International Wine & Spirit Competition (IWSC) una delle più autorevoli competizioni mondiali dedicate a vini e distillati ha conquistato ben 17 riconoscimenti:

4 medaglie d’oro, di cui 2 Gold Outstanding assegnate al Salmiacello e al Bergamino di Calabria, 7 medaglie d’argento e 6 di bronzo.

Un palmarès straordinario, che conferma il ruolo di protagonista del Gruppo Caffo sulla scena internazionale.

I riconoscimenti hanno premiato un’ampia gamma di prodotti del Gruppo, tra cui spiccano gli amari e le grappe, liquori a base di agrumi, caffè, liquirizia, espressione della ricchezza e varietà del portafoglio Caffo.

“Il risultato raggiunto quest’anno è stato straordinario e rappresenta un importante riconoscimento per il nostro lavoro.

Abbiamo partecipato all’IWSC 2025 con la consapevolezza che si tratta di una delle competizioni più autorevoli a livello internazionale, nota per la sua rigorosa valutazione tecnica e per le degustazioni alla cieca affidate a oltre 250 specialisti del settore.

Un contesto altamente selettivo, che rappresenta per noi un banco di prova concreto per misurare la qualità dei nostri prodotti e la validità del nostro costante impegno nell’innovazione.

Un impegno che affonda le radici in una solida tradizione, nella cura artigianale e nella selezione attenta delle migliori materie prime del nostro territorio elementi centrali e irrinunciabili delle nostre politiche aziendali.

Proprio quest’anno, la Distilleria F.lli Caffo celebra 110 anni di storia: un traguardo importante, frutto non solo del tempo trascorso, ma del lavoro quotidiano, della dedizione e del profondo rispetto per l’arte liquoristica e distillatoria che ci accompagna da generazioni” sottolinea Nuccio Caffo Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

E proprio le eccellenze del territorio calabrese sono alla base di alcuni dei prodotti vincitori.

In primis, il Bergamino di Calabria e il Salmiacello, entrambi premiati con la Medaglia Gold Outstanding.

Il primo è un liquore ottenuto dall’infuso di scorze di bergamotto (Citrus Bergamia Risso), un agrume che cresce in Calabria e racchiude in sé il profumo inconfondibile e la fragranza dei migliori frutti appena raccolti.

Il secondo è il Salmiacello, liquore alla liquirizia pensato per il mercato del Nord Europa, realizzato con liquirizia calabrese DOP, sale del Mar Tirreno e spezie: un perfetto equilibrio tra dolcezza e sapidità.

Da servire ghiacciato, è ideale anche per la miscelazione in cocktail contemporanei. Un esempio virtuoso di come il Gruppo Caffo sappia reinterpretare la tradizione in chiave moderna e adattarla ai gusti internazionali.

Gli altri due vincitori della Medaglia d’Oro, entrambi a base di caffè, sono L’Elixir di Caffè S. Maria al Monte un liquore ottenuto da un infuso di pregiate varietà di caffè tostate secondo la tradizione dell’espresso italiano e CafCaffè Borsci, l’antico liquore al caffè realizzato con miscele selezionate di grani 100% arabica, infuse a caldo seguendo un antico procedimento originale messo a punto dall’azienda.

Sempre a base di agrumi, tra gli altri prodotti vincitori della Medaglia d’Argento troviamo: Clementino della Piana, Limoncino dell’Isola e Lemonier il nuovo aperitivo mediterraneo pensato per lo spritz, a base di scorze fresche di limoni calabresi, menta, salvia, alloro, assenzio e basilico un mix che sprigiona freschezza e vivacità.

A questi si affiancano Mezzodì, l’aperitivo agli agrumi di Calabria, e Blood Bitter Petrus, bitter dal gusto aromatico

ottenuto dall’infusione e distillazione di circa 30 erbe. Completano il quadro due icone pluripremiate del Gruppo: il Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario e la Grappa Furlanina Gentile Mangilli.

Fra i sei prodotti vincitori della Medaglia di Bronzo invece, cinque sono Grappe: Vecchia Grappa Caffo, Grappa Caffo Morbida e le grappe Mangilli: Mitica, Grappa Furlanina Invecchiata e Grappa Mitica Riserva Barrique, affiancate da un altro liquore a base di agrumi, il Limoncino di Portofino.

“Questa straordinaria serie di riconoscimenti, conquistati in un contesto di altissimo prestigio, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il Gruppo Caffo 1915.

È la conferma di quanto i nostri prodotti siano sempre più apprezzati a livello internazionale, non solo per l’eccellenza qualitativa, ma anche per la capacità di esprimere un racconto autentico che unisce radici profonde e visione contemporanea”, afferma Giacomo Casoni Responsabile Marketing & Trade Marketing Gruppo Caffo 1915.